關穎大素顏爆哭！囧照曝光 自嘲「臉腫到像豬頭」

關穎曬出大素顏照片，因為看電影感動落淚。（翻攝關穎IG）

名媛關穎經常在社群網站分享貴婦日常，最近她與一群好友去看電影《陽光女子合唱團》，看到淚流滿面，更被好姐妹曝光「素顏照」，自嘲「臉腫到像豬頭」。

一部電影哭到全身濕？

關穎在IG限動分享多篇去看《陽光女子合唱團》的照片，她表示「真的是一部讓人哭爆的電影，太好看了」。另一篇限動她曬出一張自拍照，可見她戴著棒球帽，大素顏沒化妝，她說：「哭到眼鼻臉都腫了，大家去看了嗎？超級好洗眼睛的一部電影。」好友林牧潔跟著一起看電影，曬出當天合照，林牧潔透露「兩人看完衣服都濕的」，關穎轉發該篇限動，配文：「整個臉腫到像豬頭。」

關穎（左）與林牧潔（右）看電影看到哭，自嘲「整個臉腫到像豬頭」。（翻攝IG）

關穎看電影看到哭。（翻攝關穎IG）

最近到底哭了幾次？

此外，關穎今也發文，分享早前參加陳漢典、LULU婚禮的心得，表示這幾天「哭了好幾回」，從看艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功登頂台北101、到參加婚禮，以及昨晚看電影，她說：「該是喘一下的時候了。」

關穎在Lulu、陳漢典婚禮上，遇到許光漢，以及柯震東、許瑋甯、六月等好友。（翻攝關穎IG）

關穎感謝Lulu和陳漢典邀請，「讓我們可以親自見證這麽隆重溫馨又可愛爆笑的婚宴，除了笑點連連，哭點也沒少，兩家人也都太幽默又感性了吧。只要台上一有人掉淚，我們就跟著哭，一路爆哭下來，妝也花了，累到高跟鞋也脫了 背後的拉鏈也開了，哈哈，整個人也太放鬆。」

關穎表示，婚禮太熱鬧，雖然沒拍到合照，但她感受到滿滿的愛，是她參加過最有趣最不一樣的婚禮。祝新人婚姻幸福美滿、事業心想事成！她還透露，當天的dress code是寶寶色，害她以為會有什麼遊戲，「原來我這個愚婦真的想太多了」。

