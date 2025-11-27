關穎曝豪門婚宴與梁朝偉私下互動 「我更喜歡周潤發」

關穎分享如何度過更年期。蘋果愛美獎提供



關穎今（11╱27）出席「蘋果愛美獎」頒獎典禮，明年7月將邁入50歲大關的她最近跟理科太太開了Podcast大方談更年期，她認為要以健康、開明的方式去討論變美跟抗老，「追求美這件事一定是永遠都不會覺得是完美的，但是我們盡量往這個方向，我現在也非常滿足自己現在的狀況，也是會跟媽媽朋友們討論有什麼新的產品或是新的抗老機器，我覺得還是要找到自己適合的」。

談到更年期的困擾，關穎坦言有些人是睡不好或吃東西吸收不好，「我是什麼狀況都有，我一聽到小孩的聲音本來就比較敏感一點，除了睡不好，還會口乾舌燥、熱潮紅、皮膚乾燥、掉頭髮、眼睛也會乾澀」。

大概半年前，關穎開始有更年期徵狀，「真的是怎麼樣都瘦不下來，就是賀爾蒙失調」。這讓她低潮了一陣子，「因為我覺得我已經這麼努力在過我的生活，包括把小孩帶好、盡力把自己照顧好，怎麼還是不管怎麼努力減重，體重有時候還沒有減反而增，就會感覺很沮喪」。不過靠著運動和做賀爾蒙治療，最近體脂有稍微降下來一點。

也因此情緒起伏比較大，關穎自爆：「對小孩、先生很容易理智線斷掉，很容易激怒到我，但我覺得做了賀爾蒙治療之後有好一些。」她說其實男人也會有更年期，正與老公一起度過這個階段，「我覺得蠻好的是現在越來越多這種資訊，其實就跟小孩的青春期一樣，先生最近是比較辛苦，他要對抗女兒的青春期和我的更年期」。

日前關穎出席東裕集團第三代的喜宴，談到表外甥新郎Justin，她感嘆：「小孩長得好快喔！我是我們這一輩最晚結婚的，我表外甥是他們這一輩最早結婚的，所以他那天就在抱怨說『為什麼我跟阿姨一樣在同一個飯店（寒舍艾美酒店）結婚？難道我不能有別的選擇嗎』？後來我回想一下，也不過才10幾年，就覺得時間真的過得好快。」

婚禮當天星光熠熠，劉嘉玲、梁朝偉也是座上賓，關穎分享：「那天很溫馨、很感動，因為他們是青梅竹馬，也很多人來共襄盛舉，也很祝福我表姊。」被問與男神梁朝偉的互動，她說：「稍微一點點，就覺得他們是從小認識的偶像，因為我表姊跟他們一直都蠻好的，我們以前就認識了，難得又可以看到大家，感覺大家都沒有變、維持的都非常好，大家可以一起變美很棒。」透露與梁朝偉有聊聊天、say個嗨，被問是否有當面告白？她笑說：「我更喜歡周潤發。」

