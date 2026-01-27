關穎曝「豪宅視角」看霍諾德爬101！ 自嘲俗辣不敢看：賈董太強了

關穎對霍諾德征服101滿滿佩服。（翻攝關穎IG、alexhonnold IG）

極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101，引發全球關注。名媛關穎分享「豪宅第一排」觀看心得，表示自己超級俗辣「整個過程都不敢看」，更大讚101董事長好友賈永婕：「太強了」。

孩子盯著電視她卻不敢看？ 貴婦媽媽真實反應曝光

關穎今在IG限動分享自家「豪宅視角」，可見她從家裡就能清楚看見台北101，家中電視還同步播放霍諾德攀爬的轉播，孩子們都緊盯著電視螢幕看這整個過程。

關穎發文表示：「超級俗辣的我整個過程都不敢看，小朋友們一直進來房間叫我出去，我跟他們說『跟我講重點就好，現在到幾樓了？』只有偶爾走出來晃一下，以及最後才敢看一下下⋯」

關穎在家裡就能看到台北101。（翻攝關穎IG）

關穎家裡電視同步轉播霍諾德攀爬畫面。（翻攝關穎IG）

她表示，這對她來說「真的是超級無敵驚險」，直呼：「太狂太猛了。到現在都好像還是一場夢，但男主角本人還真淡定，真是了不起。」最後她稱讚好姐妹說：「賈董，妳太強了，真的辛苦了！」

身為一個母親，關穎也用英文，向霍諾德致敬，寫道：「以一位母親的角度來看，真的非常感謝你，Alex，能夠平安完成如此艱鉅的挑戰任務。你真的是一位英雄！」字字句句流露滿滿敬佩。

