關穎曬豪宅陽台直視101視野 自嘲「俗辣」不敢看霍諾德攀登：太狂了

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日成功挑戰徒手攀登台北101，全世界都在看；名媛關穎分享自家豪宅的陽台視野，表示家人當天守著電視看直播，但她坦言自己「超級俗辣」，幾乎全程躲在房間不敢看螢幕，「小朋友們一直進來房間叫我出去，我跟他們說『跟我講重點就好，現在到幾樓了？』」相當逗趣。

關穎（右）分享25日當天家人看霍諾德爬台北101的直播，自己幾乎全程躲在房間不敢看螢幕。（圖／翻攝自 Netflix 、關穎IG）

關穎27日PO出從家中遠眺台北101的畫面，表示看了霍諾德攀登的直播後，感到相當佩服，「對我來說真的是超級無敵驚險，太狂太猛了，到現在都好像還是一場夢，但男主角本人還真淡定，真是了不起。」並稱讚促成霍諾德此次挑戰的好友賈永婕，「妳太強了，真的辛苦了！」

關穎27日PO出從家中遠眺台北101的畫面。（圖／翻攝自關穎IG）

而霍諾德完成挑戰後，坦言攀登台北101算是完成了夢想，「這次這個感覺非常不可思議！起初因天氣因素延後，對我造成的影響其實不大，反而讓這次攀登的過程變成一場盛大冒險。這一路上花了很多時間，在充滿危險的環境中前進，必須保持冷靜；在現場及觀看直播的人情緒相對緊繃，而爬得越高其實越放鬆。很感謝所有祝福的人，也很享受這段經歷，內心充滿感激。」

談到成功爬到台北101最頂端時，腦中第一個閃過的念頭，霍諾德直呼：「在這個位置看台北市的風景太不可思議了！」不過風很大，必須努力維持平衡，也很慶幸當天是好天氣。

