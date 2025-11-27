關穎更年期「什麼狀況都有」 世紀婚禮遇梁朝偉互動曝

關穎出席蘋果愛美獎頒獎典禮。（圖／蘋果愛美獎提供）





女星關穎今（27）日出席2025第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，人生即將過半百的她，也大方談論更年期遇到的狀況，不管是身體還是心理都受到影響，坦言有點陷入低潮。另外，前陣子表外甥舉辦世紀婚禮，梁朝偉、劉嘉玲等大咖都到場，她也分享心情。

關穎透露，更年期時除了睡不好、口乾舌燥、熱潮紅、掉頭髮外，生病也不像年輕時恢復的快，在情緒方面也容易受到刺激「理智線斷掉」，還好做了荷爾蒙治療後有所改善，不過她笑說「先生最近是比較辛苦，他要對抗女兒的青春期跟我的更年期。」

前陣子，關穎的表外甥舉辦婚禮，現場眾星雲集，包括鍾鎮濤、張艾嘉、關之琳、梁家輝、張清芳等人，關穎提到當天氣氛很溫馨、感動，「他們是青梅竹馬，很多人也來共襄盛舉。」被問到有沒有跟梁朝偉、劉嘉玲互動，她直言過去因為表姐的關係見過，至於有沒有和梁朝偉表白，她笑說「就是互動聊天，因為我更喜歡周潤發。」



