關穎瘋Labubu變泡泡瑪特專家 內心藏小女孩「裝潮」不忘愛美

【記者劉旻君／台北報導】由《壹蘋新聞網》主辦的首屆「蘋果愛美獎」今天（27日）登場，與會嘉賓卡司堪比三金頒獎典禮，其中，名媛關穎同樣也參與盛會。長期活躍於時尚、公益與親子領域的她，近期更著迷於泡泡瑪特，儼然成為Labubu盲盒專家，並笑說自己內心藏有「小女孩」，即使熱衷於童趣收藏，她仍不忘愛美，此次現身「蘋果愛美獎」，以一襲低調奢華的膚金色禮服優雅動人。

關穎對於泡泡瑪特的熱愛程度可謂專家級。近一年來不是在拆Labubu盲盒，就是在忙著送粉絲 Crybaby 抽獎，幾乎已經與Labubu畫上等號。她透露，由於家中有3個小孩，自己經常與兒女一同享受拆盲盒的樂趣，甚至開得比小孩更興奮。由於泡泡瑪特多是年輕人在瘋，身為「專家中的專家」，關穎也自豪表示自己也是走在潮流尖端。

而在變美之路不缺席的她，今日率先替「蘋果愛美獎」頒發「年度醫美原廠療程獎」，該獎項將表彰在醫美產業中具有指標性。獲獎的品牌陣容強大，其中「年度創新科技療程獎」由美國音波拿下；「年度音波口碑首選療程獎」由海芙音波媚必提獲得；「年度極緻輪廓雕塑獎」頒給Z音波；「年度保養旗艦療程獎」得主是德國SEYO水光儀；而「美國哈佛明星療程獎」由美國酷雪Glacial拿下；最後，「年度百變精靈逆齡獎」則由AestheFill艾麗斯精靈針獲得。

除了頒發年度醫美原廠療程獎，關穎也同時揭曉了年度醫美診所大賞金獎。年度醫美診所大賞結合民眾選票、專業評審評分，將兩大分數總和後，票選出最有公信力的結果。其中，年度醫美診所大賞金獎，最終得獎品牌為愛爾麗醫療集團，並由愛爾麗醫療集團總經理劉貞華上台領獎。

關穎一身膚金色禮服優雅現身「蘋果愛美獎」。攝影中心攝

關穎（左）與曾馨瑩（右）開心合照。攝影中心攝

關穎（左起）、曾馨瑩、張瑋瑋、徐若瑄、林心如合影。攝影中心攝

關穎（左）頒發年度醫美診所大賞金獎給愛爾麗醫療集團，由總經理劉貞華（右）上台領獎。攝影中心攝

關穎（左）頒發「年度醫美原廠療程獎」給曜亞國際股份有限公司總經理陳柏源 。攝影中心攝

關穎（左）頒發「年度醫美原廠療程獎」給醫思欣泰有限公司台灣分公司執行長黃崇銘。攝影中心攝

關穎（左）頒發「年度醫美原廠療程獎」給新加坡商莫氏亞太有限公司台灣分公司業務總監謝秋燕 。攝影中心攝

