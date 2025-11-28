關穎紅包禮物早送到 大讚邱澤、許瑋甯高顏值「漫畫男女走出現實」

關穎盛裝出席邱澤、許瑋甯婚宴。(記者王文麟攝)

〔記者李紹綾／台北報導〕邱澤與許瑋甯結婚4年，今晚在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場走西式長桌風格，約有三、四百位賓客到場祝賀，星光陣容超豪華，包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、賈永婕、陳怡蓉、陶晶瑩、關穎等人都到場同樂。

關穎對這對新人充滿祝福，她說：「很替他們開心，他們雙喜臨門，已經早生貴子了！我祝他們永浴愛河，他們很像漫畫走出來的俊男美女，好養眼的一對。」她透露自己住得離兩人很近，紅包和小朋友禮物早就送到對方家。

關穎認為邱澤(左)和許瑋甯就像從漫畫走出來的俊男美女。(記者王文麟攝)

她也分享與新人相處的小趣事，先認識了瑋甯媽媽，之後也會和夫妻倆一起聚餐，但提到邱澤，她打趣說：「他是我台灣拳的最大對手，以前沒有人能贏我，沒想到他居然贏了！」關穎笑說現在自己酒量不如以往，全靠拚拳速來應戰，讓現場氣氛又逗趣又溫馨。

