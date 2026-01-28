關穎自曝邁入更年期「全身細胞都不舒服」！靠這樣緩解不適、防衰老
49歲時尚名媛關穎近日與理科太太一起合開Podcast新節目《人生五分熟》，並在節目上自爆處於更年期前期，讓她睡也睡不好、吃也吃不好，什麼都不對勁，身體還忽冷忽熱，而且變胖也瘦不下來。
關穎邁入更年期前期
關穎說，邁入更年期後「從頭到腳每一個細胞都不舒服」，而且情緒也很不穩定，理智線很容易斷掉，可以說是生不如死。除此之外，減肥也老是卡關，以前最瘦45公斤、現在連睡覺、呼吸都會胖，體重變成55公斤，體脂高達31。
關穎說，35歲後覺得斷崖式老化很可怕，又遇到更年期更加不適應，所幸後來在理科太太建議下開始做荷爾蒙治療，並開始做重訓，希望藉由增加肌肉，防止未來身體出問題，也增加骨密度。
看更多：50歲後交友圈大洗牌！專家：丟掉無效社交，人生下半場更快樂
更年期荷爾蒙治療1個月即可改善不適
萬芳醫院婦產科主任王樂明表示，45歲後婦女若出現更年期相關症狀，如月經量變少、周期拉長、全身痠痛、心悸等問題，未被診斷為其他疾病，就會建議使用荷爾蒙治療，通常在服用藥物後1個月，就可大幅改善不適。
不過荷爾蒙藥物要吃多久？如果從更年期前期不適就開始吃，到真正停經要好幾年，吃這麼久的藥會不會有問題？王樂明說明，目前新的研究報告顯示，吃荷爾蒙藥物並不會有副作用，若有疑慮，可以定期接受卵巢、乳房超音波檢查，或是吃幾年藥物後，待症狀平穩再與醫師討論停藥或減藥。
更年期後肌肉、骨密度容易流失
營養師博士吳映蓉表示，進入更年期後，身體的運作方式悄悄改變：雌激素下降、基礎代謝變慢、肌肉與骨密度逐年流失。如果還用年輕時的體重與身形標準來要求自己，不但壓力大，反而可能忽略了真正重要的健康指標。
吳映蓉指出，年輕時大家總追求「越瘦越好」，但更年期後，瘦過頭反而容易出事，也容易出現骨質疏鬆、免疫力下降、肌少症、走路沒力，推薦邁入更年期的朋友，可以參考比較健康的評估方法如下：
BMI維持在20～25。
腰圍控制在80公分以下。
確保肌肉量和骨密度有到水準。
正確飲食順序可以穩血糖、防脂肪堆積
飲食方面，想要血糖穩、不堆積脂肪，吃飯順序可以幫大忙！建議每餐先從「蔬菜類」及「豆魚蛋肉類」開始吃。蔬菜含纖維，可先打底，減慢醣類吸收；蛋白質食物可刺激胰島素分泌，且不含糖分，對穩定血糖很有幫助。
此外，蛋白質能給予身體飽足感，在細嚼慢嚥下，後面食物就不會吃太多。接著才吃「全穀雜糧類」這些含澱粉的食物，最後才是吃比較甜的「水果類」。吳映蓉補充，除了按照順序進食外，也要加上放慢吃飯速度，若是狼吞虎嚥，吃得速度很快，就算吃對順序一樣無效！
更年期後運動很重要
更年期後，肌肉和骨頭會無聲無息流逝，建議大家除了好好注意餐盤內容外，「運動」絕對少不了，建議請專業教練指導運動，以免運動傷害。以她自己來說，會做以下3種類型運動：
阻力訓練：彈力帶、啞鈴、深蹲，讓肌肉有存在感。
有氧運動：快走、超慢跑，讓心肺保持年輕。
平衡與柔軟度：伸展、瑜伽，防跌倒、防僵硬。
看更多：陰道炎不斷復發「關鍵元凶」！告別豆腐渣、魚腥味 中醫5大保養心法
◎ 圖片來源／翻攝自《人生五分熟 Life Medium Rare》YT
◎ 資料來源／吳映蓉營養師
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
