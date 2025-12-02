關穎苦笑「真實反應曝光」 灑脫豁達星座TOP 5冠軍在她家！

理科太太和關穎合開Podcast《人生五分熟》，聊天尺度和價值觀屢屢成為網路熱議話題。她們一起到Yahoo《唐綺陽談星私廚》，果然又有驚人之語，和唐綺陽一起暢談「灑脫豁達的星座Top5」時，忍不住說出真心話。

理科太太和關穎對唐綺陽暢所欲言。

第五名灑脫豁達的是天蠍座，因為覺得與其報復不如變得更好。唐綺陽身為天蠍座，完全了解抓著某個東西不放，只是在為難自己。她理解天蠍座很想證明別人是錯的，但糾結到一個程度，反而會豁然開朗。 關穎和索艾克都滿意外天蠍座上榜，唐綺陽解釋，天蠍座如果有一點年齡，或到了一個痛苦的極致，清醒後就會豁達了。至於記仇的部分，天蠍座如果被欺負或誤會，確實會想證明對方是錯的，但回頭會發現把自己活好就是打臉所有人的方法。

唐綺陽分析金牛座只想好好過日子。

第四名金牛座不愛計較，會盡量避免發生衝突。理科太太正好就是金牛座，聽到唐綺陽說「金牛只想好好過日子」，她忍不住頻頻點頭。唐綺陽提到很多金牛座都很淡泊、不爭不搶，最多在自己能夠進步的地方爭，不會得罪任何人。

第三名是天生樂觀的射手座，凡事笑一笑就過了。射手座的索艾克原以為自己會排第一，被唐綺陽吐槽：「像你一樣沒有心沒有肺，就真心豁達。」索艾克表示，自己確實會去想「我喜歡的地方」就好，不要把重點放在不喜歡的地方。結果唐綺陽一聽，立刻發現他是「迴避型射手」，假裝豁達的成分居多。

第二名摩羯座覺得時間寶貴，不想浪費在仇恨上。唐綺陽點出，摩羯座的豁達多半都是經過千辛萬苦、吃盡苦頭後才看開。像是好萊塢巨星金凱瑞，就是站上金字塔頂端看過人生百態，最後決定去當畫家，活回原始真我。唐綺陽強調，豁達的摩羯座值得佩服，因為絕對是歷盡滄桑。

第一名雙子座表現出看淡一切，喜歡用幽默化解困難。唐綺陽笑說，當雙子把課題都丟到別人身上，就會豁達了。關穎苦笑說自己兩個小孩都是雙子座，兩人常常一吵完架就忘記，「我們家裡最不豁達就是我，所以我沒有在排行榜上」。 唐綺陽直言雙子座有糾結就會馬上說出來，心裡沒有隔夜垃圾，自然就活得很健康。只是他們這種做法，身旁的人就不太健康。關穎馬上附和：「難怪我最近那麼不健康，巨蟹媽媽很辛苦。」唐綺陽感嘆巨蟹原本就比較敏感，比別人容易注意到有需要的地方，又想自己去照顧，自然就很難豁達。



