關穎貴婦穿搭現身運動場！「皮草＋高跟鞋」打球全網看傻

關穎貴婦穿搭現身網球場，揮拍畫面全網看傻。（圖／鄧博仁攝、IG@kwanterri）

女星關穎近年顯少在螢光幕前露面，但積極拍攝短影音分享生活，還與網紅好友理科太太開設Podcast節目，以不一樣的形式回歸大眾視野。而身為名媛及人母的她，日前也大方公開自己一天的忙碌行程，不過，穿著貴婦裝打網球的奇特畫面，竟引起網友熱議。

關穎日前在社群上傳一段影片，只見她一身正式穿搭，外搭一件皮草外套，脖子上掛著大顆珠寶項鍊，臉上還畫著精緻妝容，看起來像準備參加名流餐會。接著她邊走邊分享一天的行程，直呼自己真的很忙，「我從早上起來，帶小孩去上課、看醫生、買菜，我晚上還有飯局」。

怎料，她下秒以同套服裝現身網球場，且雙手握緊球拍，看到球就奮力揮拍，非常有氣勢，就算一度被身上的項鍊干擾，仍展現超強的運動實力。至於被問及一身打扮，關穎不假思索表示，「因為我太忙了，我真的等一下沒有時間換衣服，我有兩個飯局欸今天」，說完還立刻回復到認真的打球狀態，畫面十分荒謬。

關穎穿貴婦裝打網球超驚人。（圖／IG@kwanterri）

影片曝光後，引來不少網友笑翻留言，「能穿高跟鞋打網球真的就是姐了」、「腿腰都好強喔！我穿高跟鞋走路都困難了，妳還可以打球」、「好喜歡這個瘋瘋癲癲的妳喔」、「完全無違和！很健康很可以」、「很荒唐，還是很美」、「高跟鞋是不是電影裡面可以跑贏暴龍的那雙」、「荒謬到自己都笑出來」，關穎更幽默補充：「媽媽們都一定會有一些完全沒有用的才華，以及完全沒有實際用途的隱藏技能，例如：穿高跟鞋去買菜、繳雜費、運動等，這些爸爸們就真的學不來（也沒有想）吧！」。

