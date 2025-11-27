關穎鏡頭前「鼓勵多找砲友」享受青春 理科太太尬回6字

關穎鼓勵好姐妹理科太太多找砲友，多交朋友享受短暫青春。（本刊資料照）

女星關穎日前和網紅理科太太作客占星師唐綺陽的網路節目，三人暢聊生活與感情觀，期間關穎語出驚人，鼓勵好姐妹理科太太多找砲友，多交朋友享受短暫青春，理科太太尷尬地說，自己志不在此。

節目上，主持人唐綺陽提到關穎有鼓勵理科太太多談戀愛，關穎急忙澄清「有嗎？我是說鼓勵妳多有砲友吧！」關穎回憶，她年輕時是「一個男朋友接一個男朋友」，可現在回頭看，覺得不該為了失戀難過，或為渣男浪費時間。

關穎鼓勵好姐妹理科太太多找砲友，多交朋友享受短暫青春。（翻攝自 Yahoo談星私廚 YT頻道）

且關穎自爆，她也曾有劈腿另一伴的經驗，所以認為大家應該多玩玩「have fun」，在短暫的人生裡好好享受青春，「我們為什麼不開心一點？」唐綺陽聽完也附和「而且那時候還有體力…好好把握妳們有體力的時間。」

關穎鼓勵好姐妹理科太太多找砲友，多交朋友享受短暫青春。（翻攝自 Yahoo談星私廚 YT頻道）

理科太太則尷尬表示，她不是在工作、帶小孩，就是運動，唐綺陽問是不是沒有足夠時間？理科太太說「志不在那其實。」

最後唐綺陽問關穎，會不會把這套感情觀用在孩子身上？關穎笑說，她應該會很有心機地洗他們的腦，但會建議他們多交朋友、見見世面，畢竟受傷過才懂得保護自己，也能不留遺憾。

