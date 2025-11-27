關穎鼓勵理科太太「多交砲友」！也洗腦小孩多看看：沒受過傷害，怎麼懂得保護自己

女星關穎近日和網紅理科太太一起上《Yahoo唐綺陽談星私廚》，三人聊到感情話題時意外擦出火花。關穎在節目中大方分享自己的戀愛經驗，更脫口建議理科太太「多有砲友」，直白言論在網路上引起討論。

節目上，關穎大方鼓勵理科太太多交砲友，不要浪費時間在傷心難過上。她自己年輕時也是「一個男朋友接著一個男朋友」，也曾經劈腿過，在她看來，青春短暫，與其困在傷心裡，不如趁著年輕多認識不同的人、享受當下，不需要花那麼多時間為渣男流淚，「人生那麼短，為什麼不開心一點？」

廣告 廣告

關穎認為人趁著年輕，就是應該多交友、多看看世界。（圖片來源：YouTube Yahoo談星私廚）

唐綺陽聽完，也笑稱年輕時最大本錢就是體力，提醒大家把握還玩得動的時期。關穎則透露，未來也會對孩子採取「很有心機的洗腦」，希望他們在感情世界中能開放心態、多看多學，「你沒有受傷害過，你怎麼會懂得保護自己呢？」她也提到，有些朋友一談戀愛就結婚，看起來似乎帶著遺憾，「我會希望孩子們多看看。」

不過，理科太太表示目前生活重心都在工作、帶小孩和運動，忙得連談戀愛都沒時間，自嘲「志不在那其實」。對於自己的觀念，關穎補充，她口中的「多看看、多嘗試」不只侷限在性愛關係，也包含交朋友、拓展生活圈。她認為多與不同的人相處，反而能更了解自己、也更懂得保護自己。

延伸閱讀

49歲關穎自爆「從沒搭過捷運」：因為我省錢！ 首富家族背景嚇呆理科太太

一直不交友，真的能等到很好的人嗎？「主動等待」才能提高你的情場勝率