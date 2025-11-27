關穎鼓勵「多找砲友」 理科太太尷尬吐6字

理科太太、關穎近日一起開Podcast節目。翻攝YT



百萬YouTuber「理科太太」陳映彤與丈夫理科先生John離婚後鬧上法院，官司打了5年還沒落幕，最近她與女星關穎一起開Podcast，兩人上唐綺陽節目宣傳時，關穎語出驚人說他曾鼓勵理科太太多找「砲友」，理科太太一時語塞，只好尷尬說：「志不在那其實」。

理科太太揮別婚變陰霾，近日與關穎一同開了《人生五分熟Podcast》，目標以40、50歲女性為族群，暢聊女性成長、感情觀及人際關係。近日理科太太、關穎一同上唐綺陽節目《談星私廚》，暢談兩人的友誼，以及製作Podcast的源起，三人話匣子一打開，不時擦出火花。

節目中，唐綺陽提到關穎曾鼓勵理科太太多談戀愛，此時關穎說：「有嗎？我是說鼓勵妳多有砲友吧？」理科太太面露尷尬，唐綺陽則在一旁大笑。關穎進一步解釋，她自己年輕時談戀愛，一個男友接一個男友，但現在回想起來，讓她感慨「當時為什麼失戀要哭、為什麼要難過、為什麼要浪費時間在渣男身上？」

關穎坦言，自己年輕時也曾經歷過劈腿、被劈腿，現在她認為當時應該大家HAVE FUN玩得開心就好，「人生那麼短，為什麼不開心一點？」唐綺陽回說，而且那時候還有體力，應該要好好把握。關穎還說，她指的不僅是性關係，也可以多交朋友。理科太太則表示，自己平時忙於工作、帶小孩和運動，「志不在那其實」。

此時，唐綺陽又問關穎，這樣的感情觀是否適用在她孩子身上？關穎則表示，她同樣會鼓勵孩子多看看、多經歷，她談到有些朋友一談戀愛就結婚，「他們看起來可能會有遺憾」，因此她認為，不只男女朋友，交朋友也應該多嘗試，反而更懂得保護自己。

