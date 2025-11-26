關穎鼓勵「多找砲友」網傻眼 理科太太真實反應曝光

女星關穎。（圖／中時資料照）

女星關穎和網紅理科太太近日一起錄製唐綺陽主持的網路節目，三人暢聊感情觀。關穎坦言，她認為年輕時應該多看看、多嘗試，甚至直言鼓勵理科太太多找砲友，此話一出立即在網路上引發熱議。

節目中，唐綺陽提到關穎曾鼓勵理科太太多談戀愛，關穎回應：「有嗎？我是說鼓勵妳多有砲友吧。」理科太太隨即露出有些尷尬的表情，唐綺陽則在一旁大笑。關穎進一步解釋自己的看法，她提到自己年輕時談戀愛，一個男友接一個男友，但現在回想，她常感慨「當時為什麼失戀要哭、為什麼要難過、為什麼要浪費時間在渣男身上？」也曾經歷過劈腿、被劈腿，現在她認為當時應該大家HAVE FUN（玩得開心）就好，「人生那麼短，為什麼不開心一點？」

唐綺陽補充說：「而且那時候還有體力」，鼓勵大家把握有體力的時光。關穎也說明，她所指的並不僅是性關係，也可以多交朋友。理科太太則表示，自己平時忙於工作、帶小孩和運動，「志不在那其實」。

關穎表示，她同樣會鼓勵孩子多看看、多經歷，她提到一些朋友一談戀愛就結婚，「我覺得他們看起來可能會有遺憾」。她認為不只男女朋友，交朋友也應該多嘗試，「這樣反而更懂得保護自己」。對此，部分網友認為關穎言論相當真誠，但也有人批評，認為這種話題不適合公開討論。

