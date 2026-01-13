關穎IG年度穿搭太狂！愛馬仕、香奈兒、巴黎世家輪番上陣，10＋精品包不是炫富，是品味

關穎,精品包

滑著各大社群，網紅發年度回顧穿搭，時尚名媛關穎也不例外！她近期在社群平台曬出一系列年度造型回顧，從日常私服到正式場合，每一套都展現出她一貫的優雅與從容，包款選擇更是焦點，從愛馬仕、香奈兒到 Chrome Hearts，幾乎款款都是識貨人才懂的夢幻逸品，不追求浮誇話題，卻處處顯露深厚時尚底蘊，果然，關穎就是不一樣！

Hermès Kelly Jump

圖片來源：IG@kwanterri

在關穎的灰色穿搭中，她手上就拿著愛馬仕的Kelly Jump，保留凱莉包的經典輪廓，加入更輕巧、偏向斜背的設計，側邊還有一個小巧的收納夾層，能夠肩背、斜背也可以作為後背包使用，是Kelly Move延伸出來的全新包款。

Hermès Birkin Rock

圖片來源：IG@kwanterri

關穎換上大挖背針織上衣配上愛迪達工裝運動褲，手上拎著被形容是「最叛逆柏金包，」的Birkin Rock，金屬細節與硬挺包身，正面綴有馬鞍造型口袋、背後是以機車夾克作為靈感，手袋上的還掛著Chaîne d’ancre 錨鏈，並配著全皮革包覆的鎖頭，讓包包散發出一股搖滾龐克風格。

CHANEL Vintage

圖片來源：IG@kwanterri

關穎的收藏中，也少不了老香的身影囉～像是容量感十足的Jumbo貝嫂包，超大尺寸的它，關穎改用手拿包的方式來詮釋，看起來更具有氣勢。帶有流蘇細節的CHANEL CC Logo Matelasse Tassel Shoulder Vanity Bag，小巧又亮眼，這些包款也都是Vintage市場中備受追捧的款式。

CHANEL 口蓋包

圖片來源：IG@kwanterri

經典口蓋包依舊是關穎私服中不可或缺的存在！像是桃紅色的迷你口蓋包，又或是金屬霓虹色系的彩色口蓋包，簡潔線條、搶眼色系和標誌性的菱格紋，無論搭配裙裝或褲裝都不顯突兀。

CHANEL 波士頓包

圖片來源：IG@kwanterri

在幾次訪問都提到，自己選包包的時候還是會把實用度納入考量，關穎也有另外收一款在香奈兒24A系列的粉紅色波士頓包，為整體包款陣容增添一抹柔和亮點，圓潤包型搭配粉嫩色調，讓造型多了幾分輕快與年輕感。

Chrome Hearts 流浪包

圖片來源：IG@kwanterri

不只會穿Chrome Hearts家的服飾，關穎身上斜揹的黑色皮革流浪包，也同樣是出自於Chrome Hearts的Leather Cemetery Cross Bag，低調個性的黑色包身，正面壓印著鳶尾花圖騰和細緻的銀製鳶尾花logo，關穎一連示範了3種不同造型搭配，讓整體造型多了一層個性態度。

BALENCIAGA RODEO

圖片來源：IG@kwanterri

在關穎穿搭中，還有一款大尺寸的鱷魚包包讓人好奇～！而這只包包不是愛馬仕，而是BALENCIAGA的RODEO包，包包使用鱷魚壓紋牛皮（不是鱷魚皮！是牛皮！），鬆弛感十足的包身和份量感設計，讓包款本身就自帶氣場。

封面圖片來源：IG@kwanterri

