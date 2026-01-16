關節如「氣象站」天冷就痠痛？中醫曝「這些族群」易受寒濕影響！3穴位按摩助關節活絡





隨著氣溫下降與濕氣增加，不少人會感到關節酸痛或僵硬，這種「隨氣候作痛」的現象在中西醫臨床上都有觀察。中醫師指出，中醫觀點認為寒濕邪氣易入侵關節，阻礙氣血運行，使關節酸痛、活動受限。長者、久坐上班族、體重較重者以及有關節外傷或運動傷害史的人群最容易受影響。為減輕不適，建議可透過藥膳進補、穴位按摩、熱敷，以及保持關節保暖和適度運動等方式，維持氣血流暢與筋骨健康，降低寒濕對關節的侵擾。

關節痠痛如氣象站？中醫曝這些族群最易受寒濕影響

為何氣溫下降關節就痠痛？建功馬光中醫診所許哲維中醫師說明，以中醫觀點來看，關節酸痛是因為外邪侵犯關節，當天氣變得濕冷，環境中的寒邪濕邪會入侵關節、血管，讓氣血運送受阻，出現像身體沉重、關節酸痛活動或感覺異常的情況。中老年人、曾經有過關節外傷開刀、運動傷害患者、久坐上班族、體重較重，以及類風濕性關節炎的患者，尤其容易受寒濕影響。

中老年人：因體內陽氣隨著年齡逐漸衰弱，關節周邊軟組織彈性降低，且常伴著膝/髖關節的退化性關節炎，特別會受到寒濕邪的侵擾，而讓關節更為痠痛。

曾經有過關節外傷開刀、運動傷害患者：因寒濕邪的侵擾，讓先前勞損舊傷復發或加重。

久坐上班族：常久坐，氣血運行能力稍弱，當寒濕邪侵擾時，會讓氣血更阻塞關節酸麻的情況更頻繁。

體重較重、類風濕性關節炎患者：體質本身偏濕，遇到寒濕往往會讓關節的負荷更重。

天冷喝點通絡藥膳 暖胃除濕顧筋骨

許哲維建議，天冷時，通絡藥膳如「除濕通絡黑豆排骨湯」可暖胃、補肝腎、祛風濕，減緩關節酸痛。主要食材包括杜仲、牛膝、當歸、藥用木瓜、黑豆、老薑與排骨，適合天冷進補又不上火。

除濕通絡——黑豆排骨湯 材料 步驟 藥／食材功效

搭配熱敷與穴位按摩 助力關節活絡

中醫《內經》指出，「正氣存內，邪不可干」，保養陽氣並保持關節溫暖、氣血通暢，是預防寒濕性關節酸痛的關鍵。許哲維表示，除了藥膳之外，穴位按摩與熱敷可促進氣血流動暢通、祛寒祛濕。建議每日按摩3~5分鐘，或可搭配熱毛巾或電熱貼片在上面熱敷，能促進血液循環，減輕關節僵硬與痠痛感。按摩穴位包括：

陽陵泉：小腿外側，腓骨頭前凹陷處；疏肝清熱、利濕、舒筋健膝。

足三里：膝下四橫指，脛骨旁開一橫指；補氣健脾、強壯四肢。

委中穴：膝蓋後方凹陷處；通經活絡，適合腰膝痠痛時按摩。

此外，他亦提醒，天冷時要注意手腳關節的保暖、適量運動、留意家中的濕度，避免連續三天讓家中相對濕度超過60%。除了藥膳與穴位按摩，建議保持適度運動、避免久坐，注意膝蓋與手足保暖。日常累積良好習慣，可讓筋骨更有力、關節酸痛減少，度過冬季更舒適。

