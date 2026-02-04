關節權威呂紹睿：退化性關節炎非單純退化 推保膝思維延緩換膝
好醫師新聞網記者王志成／台中報導
圖：一般認為的退化性關節炎，可能不是真的退化造成，而是有一貫病理機轉，及時保膝可延緩退化時間以及置換人工關節時間／台中慈濟醫院提供
全球老人有極大族群每天都得和膝關節運動困難、疼痛奮戰：台灣膝關節權威、被喻為最難掛號的呂紹睿教授強調，眾人因為「退化性」膝關節炎的俗稱，直接把「骨性膝關節炎」和老化或退化現象劃上等號；但其實這是一個有明顯病程、具體病因的疾病，千萬不要延誤治療拖到不得不置換人工膝關節！
呂紹睿教授長年研究與臨床驗證，認為「所謂『退化性』膝關節炎並不是單純自然退化，而是可以積極預防治療的疾病」。他表示，膝關節一年彎曲一百萬次，出生時薄如蟬翼的內側皺襞，會隨著膝蓋彎曲角度滑過或磨過軟骨，這樣的「內側摩擦現象」，因為經年累月的物理磨損加上化學腐蝕，導致發炎、疼痛、磨耗、變形、不良於行的「內側摩擦症候群」。呂紹睿據以建立的「膝關節健康促進方案（KHPO）」，將骨性關節炎區分為四期，針對不同期別各有對應的治療方式，只要及早介入就能避免惡化，置換人工膝關節只是最後選項。
知名歌仔戲藝術家孫翠鳳因長年高強度演出使膝關節提早亮起紅燈，她表示，曾被多位骨科醫師告知若持續表演遲早需更換人工膝關節，讓她擔憂是否能繼續從事最愛的舞臺表演工作。2019年她接受呂紹睿醫師的「關節鏡軟骨再生促進手術」治療，現在超過六年仍能持續在舞臺盡情演出。孫翠鳳牢記呂教授提醒，手術不是一勞永逸的方式，平日仍需落實「自己的膝蓋自己救」，力行「生活３原則」與「護膝３運動」保養膝關節。
呂紹睿教授指出，膝關節健康促進方案（KHPO）可以用「護膝３３３， 健康真簡單」口訣含括。在骨性膝關節炎第1至第2期時，「生活３原則：少彎、慢慢彎、不要彎太久」與「護膝３運動：壓膝、抱膝、直抬腿」雙劍合璧的「智慧護膝３＋３」，能為大多數病人逆轉不適症狀；當病程進展到需要醫療介入時，「治療３對策」的「保膝手術：關節鏡軟骨再生促進手術（ACRFP）、高位脛骨矯正手術（HTO）或微重建手術（UKA）」，可以依病程期別，最大程度保留病人健康的關節結構。至於病程末期、關節嚴重變形的病人，則以精準人工關節置換手術（TKA）重建膝關節，搭配精準清除發炎病灶，術後滿意度高達97%。
台中慈濟醫院關節中心由呂紹睿教授領軍，團隊包含接受完整KHPO訓練的周立展主任與趙子鎔醫師，從評估、分期到治療，給予病人全方位照護。醫療團隊希望翻轉「等壞了再換」的既定觀念，透過早期診斷與分期治療，協助病人及早面對、正確治療，延長膝關節壽命，走得久、站得穩。
