關節痠痛別只會熱敷！五種食材護骨 花椰菜、柑橘都上榜

氣溫變化大，關節不適問題隨之增加，除了適度熱敷與伸展運動外，透過攝取當季食材也能有效護骨保健。張耀元醫師特別推薦五種秋季適合的護骨食材，強化骨骼健康。

關節不適除了適度熱敷與伸展運動外，透過攝取當季食材也能有效護骨保健。（示意圖／Pexels）

新竹東元綜合醫院骨科張耀元醫師表示，花椰菜富含維生素C與K，能促進膠原蛋白生成，有助於軟骨修復及鈣質吸收。秋季盛產的栗子則含有豐富的鎂、磷、鉀等礦物質，能促進骨骼代謝，提升骨密度，是應景又健康的選擇。

「南瓜中的β-胡蘿蔔素可轉化為維生素A，對維持軟骨健康相當重要。」張耀元醫師解釋，南瓜還含有鉀與鎂，能減少骨質流失，是秋季護骨的優質食材。

南瓜中的β-胡蘿蔔素可轉化為維生素A，對維持軟骨健康相當重要。（示意圖／Pexels）

此外，酪梨作為好脂肪來源之一，其中的Omega-3脂肪酸具有減少關節發炎的功效，搭配維生素K更能幫助骨骼吸收鈣質。而秋冬盛產的柑橘類水果則富含維生素C，不僅能提升免疫力，還能促進膠原蛋白合成，對關節韌帶有保護作用。

張耀元醫師強調，飲食保養只是骨骼健康的一環，若關節不適持續或疼痛加劇，仍應及早就醫檢查，以免延誤治療時機。「把握當季食材，不僅能吃得健康，也能讓我們的關節更有保障，活動更加安心。」張耀元醫師如此建議。

