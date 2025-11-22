關繼威《動物方城市2》獻聲演「毒蛇」 梅姨《狸想世界》嗆消滅人類

曾獲奧斯卡最佳動畫長片的《動物方城市》續集加入全新角色「毒蛇蓋瑞」，由奧斯卡最佳男配角關繼威獻聲，他希望透過這個角色改變大家對蛇的刻板印象。另一部動畫《狸想世界》則邀請奧斯卡影后梅莉史翠普為「昆蟲女王」配音，劇情圍繞著人類意識進入擬真機器動物的科幻設定展開。

《動物方城市2》加入新腳色，由關繼威配音「毒蛇蓋瑞」。（圖／迪士尼提供）

《動物方城市2》故事延續第一集，描述兔警官哈茱蒂和狐狸尼克再度合作，追查一名神祕爬行動物「毒蛇蓋瑞」所引發的案件。擔任配音的關繼威表示，當人們想到長著兩顆鋒利毒牙的蛇時，腦海中總會浮現出各種先入為主的背景觀念、刻板印象和標籤，但他強調不要以貌取人，因為片中的蓋瑞其實是很友善的角色。

廣告 廣告

關繼威進一步解釋，像《動物方城市》之所以繁榮昌盛，正是因為它建立在多元化的基礎上。每個人都能找到屬於自己的空間，融入這個社會和社群。這部電影希望能透過不同動物之間的矛盾，來闡述夥伴的真正意義。

皮克斯將於2026年3月推出的全新原創作品《狸想世界》。（圖／皮克斯提供）

同樣以動物為主題的《狸想世界》，故事設定在科學家們開發出一種革命性新技術，能將人的意識注入高度擬真的機器動物體內，探索未知的動物世界。片中「昆蟲女王」的配音由奧斯卡影后梅莉史翠普擔任。

這兩部好萊塢動畫片都找來知名影星配音，透過生動的聲音表情，讓畫面更加栩栩如生，為觀眾帶來視聽雙重享受。

更多 TVBS 報導

《動物方城市2》原班人馬華麗回歸 巨石強森、紅髮艾德超狂陣容獻聲

開箱／華航動物方城市彩繪機亮相 超萌機上用品、週邊曝

拍了嗎？《動物方城市2》有候車區 《阿凡達3》現蹤耶誕城

《動物方城市2》主題曲來了！夏奇拉「化身志羚姐姐」再獻聲

