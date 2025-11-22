關繼威《動物方城市2》獻聲演「毒蛇」 梅姨《狸想世界》嗆消滅人類
曾獲奧斯卡最佳動畫長片的《動物方城市》續集加入全新角色「毒蛇蓋瑞」，由奧斯卡最佳男配角關繼威獻聲，他希望透過這個角色改變大家對蛇的刻板印象。另一部動畫《狸想世界》則邀請奧斯卡影后梅莉史翠普為「昆蟲女王」配音，劇情圍繞著人類意識進入擬真機器動物的科幻設定展開。
《動物方城市2》故事延續第一集，描述兔警官哈茱蒂和狐狸尼克再度合作，追查一名神祕爬行動物「毒蛇蓋瑞」所引發的案件。擔任配音的關繼威表示，當人們想到長著兩顆鋒利毒牙的蛇時，腦海中總會浮現出各種先入為主的背景觀念、刻板印象和標籤，但他強調不要以貌取人，因為片中的蓋瑞其實是很友善的角色。
關繼威進一步解釋，像《動物方城市》之所以繁榮昌盛，正是因為它建立在多元化的基礎上。每個人都能找到屬於自己的空間，融入這個社會和社群。這部電影希望能透過不同動物之間的矛盾，來闡述夥伴的真正意義。
同樣以動物為主題的《狸想世界》，故事設定在科學家們開發出一種革命性新技術，能將人的意識注入高度擬真的機器動物體內，探索未知的動物世界。片中「昆蟲女王」的配音由奧斯卡影后梅莉史翠普擔任。
這兩部好萊塢動畫片都找來知名影星配音，透過生動的聲音表情，讓畫面更加栩栩如生，為觀眾帶來視聽雙重享受。
更多 TVBS 報導
《動物方城市2》原班人馬華麗回歸 巨石強森、紅髮艾德超狂陣容獻聲
開箱／華航動物方城市彩繪機亮相 超萌機上用品、週邊曝
拍了嗎？《動物方城市2》有候車區 《阿凡達3》現蹤耶誕城
《動物方城市2》主題曲來了！夏奇拉「化身志羚姐姐」再獻聲
其他人也在看
金馬62／甩不倫風波！王品澔暴瘦現身 現場清唱〈表白〉
第62屆金馬獎今（22）日登場，其中粿王「美國行」成員，與傳出和已婚人妻簡廷芮傳曖昧訊息的演員王品澔，也盛裝現身星光紅毯，以「遞獎大使」身分出席。王品澔身穿全黑合身雙排釦黑色西裝，率性風格登場，和其他台視新聞網 ・ 13 小時前
金馬62星光 準影后方郁婷開心步紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日傍晚在北流外盛大登場，準影后方郁婷（圖）以兩截式黑色亮片禮服登場，展現優雅氣質。中央社 ・ 14 小時前
讓人秒想訂機票！ 華航推全台首架迪士尼彩繪機《動物方城市2》飛上天際
中華航空「動物方城市 2 主題彩繪機」近日正式出廠，為全台第一架迪士尼彩繪機，首航台北-洛杉磯，希望透過繽紛的機身彩繪及機上用品專屬設計，讓每位旅客感受到滿滿的歡樂氛圍，華航董事長高星潢、總經理陳漢銘與華特迪士尼公司亞太區影業發行及營運負責人徐隆立共同為彩繪機揭開熱鬧序幕。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
ONCE不要買 TWICE高雄演唱會警方嚴查仿冒應援品
韓國人氣團體TWICE巡迴演場會今（22）日在高雄世運主場館登場，下午起就陸續有粉絲到場朝聖，應援小物攤商穿梭兜售，引來警方查察仿冒品大執法，雙方玩起捉迷藏，小物攤商說，粉絲寧願花更多錢買官方應援物品，又要躲著警察，大嘆這次的演唱會「不好賺」。自由時報 ・ 14 小時前
金馬62/王品澔瘦了！捲「粿王之亂」首現身 親揭現況：很興奮
藝人范姜彥豐日前拍片指控粿粿在婚內與邱勝翊（王子）互動越界，4月與「粿王」同遊美國的簡廷芮與王品澔也被捲入風波。雖簡廷芮否認與王品澔曖昧，丈夫賴冠儒也澄清外界猜測皆非事實，但范姜彥豐卻在IG便利貼留言「說謊姐妹組」，再度引發熱議。對此，王品澔22日現身金馬獎擔任遞獎大使，被問到是否有與好友們聯繫，他尷尬微笑，並未回應。中天新聞網 ・ 14 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 23 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 12 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 22 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬紅毯熱議造型！張迪文金閃閃登場 李千娜優雅氣質撐場
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道上男星女星爭奇鬥豔，只是有時候可能走得太過前面，凡人的審美感有點跟不上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 11 小時前
雷/《親愛的X》新男人洪宗玄登場：神秘身份引爆好奇！「金裕貞X黃寅燁」轟轟烈烈熱戀 衝擊劇情急轉直下...兩角色悽慘下線
熱播夯劇《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！該劇全劇共12集，目前已播至第8集，正式進入下半場劇情，劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」正式展開頂級女明星之路，與黃寅燁飾演的「許仁康」陷入熱戀中，但劇情急轉直下，有著驚人發展，而隨著劇情延展，又有新角色登場，洪宗玄飾演的「文道赫」即將為劇情帶來新高潮！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 23 小時前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
台八男星「慘遭石擊」大飆戲！傷口引來蒼蠅啃食 她身心俱疲哭到淚崩
八點檔飾演「飛宏」的何豪傑慘遭曾子益飾演的「克帆」綁架並毆打，驚險情節讓觀眾看得心驚膽戰。何豪傑、楚宣與曾子益透露拍攝內幕，分享了這場「綁架戲」背後的艱辛與趣事。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前