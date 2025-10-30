關聯場化製車、廚餘飼料、人員全列追蹤 卓揆：把疫情鎖在最小範圍

行政院長卓榮泰今天表示，台中二次疫調內容仍有疑點待釐清，包含案場進出人員、化製車輛及相關車輛的清消，交叉紀錄的確實性，以及關聯場之間的廚餘飼料來源、去向，都必須更清楚比對。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中豬場爆發非洲豬瘟，台中市府疫調漏洞百出，行政院長卓榮泰8天內3次到台中視導防疫，針對台中二次疫調內容仍有疑點待釐清，包含案場進出人員、化製車輛及相關車輛的清消，交叉紀錄的確實性，以及關聯場之間廚餘飼料來源、去向，都必須更清楚比對，追溯源頭、時間序，把疫情鎖在台中案場單一場次，釐清感染源與傳播路徑是重要工作。

「集全國之力面對發生在台中的非洲豬瘟問題！」卓榮泰表示，依昨天專家會議建議，台中市疫調仍須需大家全力投入，已要求各部會全力投入，「中央疫調團」昨天成立後立刻到台中協助疫調，也要求全國各縣市政府，當台中有需要的時候，關於人力、物資、設備能夠主動積極協助台中。

廣告 廣告

卓榮泰進一步宣示目前防疫三原則，「讓疫情控制在最小範圍」、「時間控制在最短時間」、「損害降低最小」，並強調現在中央應變中心、應變所及成立廚餘去化中央前進協調所，都是加大疫調、防治、環境保護的力道，重申有把握控制疫情，澄清目前階段不是疫情的擴大，而是超前準備。

他表示，防疫從中央到地方、民間與政府，國內國外一起面對防疫，協力團結會產生力量，就如總統賴清德所說「唯有團結才能打贏勝戰！」

卓榮泰指出，疫調團昨天已經馬不停蹄進行多項工作，協助台中市政府共同完成各項精確的資料，期待回報的資料比對，都能迅速、正確一致，從中央應變中心到市府的資料都要一致，才能讓國人知道這是有科學依據的調查結果。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中斃死豬送雲林燒 中市府：化製車三聯單「甲聯」有塗改

非洲豬瘟「觀察監測期」過半 僅梧棲單一案場陽性

非洲豬瘟》豬農兒子2次說法反覆 中市府漏洞百出今第三次疫調

台中「燕圾湖」釀災掩埋是否照規定 環保局長被逼出真話了

