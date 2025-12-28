關西世博海外參觀者台居冠 李逸洋：雙方互訪料創新高

（中央社記者戴雅真東京28日專電）駐日代表李逸洋近日在臉書發文表示，台日雙邊人員往來持續成長，他預估，今年台日互訪總人次可達約820萬人次，再度刷新紀錄。李逸洋也提到，大阪關西世博海外參觀者以台灣占比居冠，凸顯台灣民眾熱衷赴日旅遊。台日人民往來頻繁，象徵台日友誼更加深化。

李逸洋指出，去年台灣民眾赴日旅遊達604萬人次，日本民眾訪台為132萬人次，雙方往來總人次達736萬，創下歷史新高。今年台灣赴日旅遊持續熱絡，1至11月累計已達618萬人次，平均每月約56萬人次，推估全年可達約674萬人次。以台灣2330萬人口計算，每年赴日人次比例相當驚人。

廣告 廣告

在日本方面，截至12月23日，日本旅客今年訪台人次約142萬，已超越去年全年。考量年底日本長假為訪台旺季，全年可望達約148萬人次。李逸洋預估，今年台日互訪總人次可達約820萬人次，再度刷新紀錄。

李逸洋表示，值得一提的是，日本國際博覽會協會24日公布的數據顯示，大阪關西世博一般進場人次約2557萬人次，其中海外旅客以台灣占比17.5%，位居第一，其次依序為中國（15.4%）、美國（11.4%）、香港（7.3%）。

李逸洋分析，台灣民眾熱衷赴日旅遊，主要原因包括日本兼具自然景觀與文化深度、旅遊資源豐富、距離台灣近（飛行時間約3小時），以及近年日圓貶值、物價相對平實。

相較之下，日本民眾赴台人次相對較少，主要受日圓長期走弱影響。他指出，過去在1995年及2010年，日圓曾出現1美元兌80日圓的高點，而目前約為1美元兌156日圓，處於歷史低檔，導致日本民眾出國成本增加，影響旅遊意願。未來若日圓回升，將有助於日人赴台觀光。

李逸洋強調，台灣也將持續努力，從政府、旅行業、觀光景點到飯店與餐飲業，全面推動促銷與提升旅遊品質，充分展現台灣的魅力、美食、友善環境與良好治安，吸引更多日本旅客來台。

針對宜蘭外海27日深夜發生規模7地震，李逸洋今天發文轉述，總統賴清德已於第一時間表示，政府將全力確保民眾安全，並提醒民眾留意後續可能發生的餘震。

他提到，這起地震讓許多人憶起921大地震當年情景，時任總統李登輝在災後第一時間指揮搶救。李逸洋日前出席「日本李登輝之友會」忘年會，致詞時向李登輝對台灣民主化及台日關係發展的重大貢獻表達最高敬意。

李逸洋表示，台日能建立今日深厚的友誼，仰賴長期以來各界的支持，未來將在既有基礎上，持續努力深化台日關係。（編輯：陳承功）1141228