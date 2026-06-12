關西交通票券選擇好困難，別看到周遊券就買！先算總車資，高於票價才划算
關西交通票券選擇好困難，別看到周遊券就買！先算總車資，高於票價才划算
文/ 陳玉婕
「你要買哪張Pass？」這應該是許多人去日本關西旅遊時的疑問。不管是關西鐵路卡（KANSAIRAILWAYPASS）、JR關西廣域周遊券，還是各式各樣的地鐵一日券，每張看起來都好像能幫你省下一大筆錢。不過，新手最容易掉入的陷阱就是「為了回本而過度奔波」，最後行程被票券綁架，反而搞得比上班還累，這真的就本末倒置了。
「每一種套票都有它的優點！」。但這句話背後真正的意思是：沒有一張票是全能的，只有適不適合你的行程。阿墨最推薦的經濟實惠大絕招其實很簡單：請先花10分鐘，具體列出你行程中打算造訪的所有景點，例如：第一天難波到清水寺，第二天京都到天橋立…接著，利用「乘換案內」app查詢每一段的「單程車資」並加總。
結果咧？如果你發現「單程總計」並沒有明顯高於票券售價，那我個人會更建議你直接嗶ICOCA儲值卡就好。ICOCA就像我們的悠遊卡一樣，鐵路、地下鐵、私鐵都能嗶，甚至還能拿來買便利商店或付車站置物櫃的錢，靈活度破表。
最重要的一點是，使用ICOCA能保證你的行程具備「隨時改變」的權利。要是當天天氣太好，你突然想在某個公園坐著發呆兩小時，你不用心痛那張已經開票卻沒用到的周遊券。
所以，出發前花個10分鐘試算一下，你省下的可能不只是幾百塊日圓，更是整趟旅程的從容與自由！
想要知道更多實用Pass資訊，歡迎參考
《一張PASS玩遍京阪神：19張交通票券x21條行程規劃，1～2日食購玩樂一次串聯，新手也能省錢省力暢遊大關西》
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