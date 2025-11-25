關西仙草節1公頃浪漫花海 添童趣與浪漫氛圍

關西仙草節活動宣傳記者會。





冬季限定的農遊花季盛典「2025共下來享仙—關西仙草節」將於12月6日至7日熱鬧登場！今年以「童趣鄉野」為主軸、「最美秘境仙草花」為核心亮點，打造活動史上最大面積—超過1公頃的仙草與波斯菊花田，並首度設置兩大主題裝置藝術，讓花海更添童趣與浪漫氛圍。

副縣長陳見賢表示，關西是新竹縣第三大的鄉鎮，也是知名的仙草故鄉，耕作面積有55公頃，今年產量達到30萬公斤，佔全國超過八成，歡迎全國鄉親好朋友12月6、7日一起來關西輕旅行，品嘗好吃的仙草，欣賞漂亮的花海。

關西鎮長陳光彩指出，關西仙草節是全台最後一場開幕的仙草花季活動，花田坐落於關西仙草加工廠旁，距離活動會場約200公尺，今年擴大種植面積1公頃，並首度設置兩座主題裝置。其中，〈風吹花動〉結合風車與花田的創意構想，風起時成片風車與花朵同時搖曳，宛如流動的花之海；〈時光角落〉則位於花田中央，以木質課桌椅與積木素材搭建，呈現懷舊又童趣的「時光感」場景，彷彿把童年的教室搬進花田。

