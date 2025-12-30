關西尼崎料理教室 歲末團圓嘗家鄉味

推廣蔬食，日本關西慈濟志工，開辦素食料理教室多年，迎接新年，志工邀請料理教室的學員，與慈濟人團圓聚餐，主廚「中山慧珊」特地設計了一甜一鹹的湯圓料理，象徵圓滿，也讓大家嘗嘗好久沒吃到的故鄉味。

整個料理台擺滿了各種食材，日本關西慈濟志工，在尼崎料理教室舉辦歲末聚餐，主廚中山慧珊，要讓長年旅居他鄉的法親，嘗一嘗故鄉味。

慈濟志工 中山慧珊：「(今天煮什麼好料)，沒有啦 就家鄉味，炒米粉 做薑味甜湯圓，跟(客家)鹹湯圓嘛。」

推廣蔬食，關西慈濟志工開辦素食料理教室多年，中山慧珊發揮烹飪長才，擔任講師，她的日籍先生也一起投入當志工，只是這幾年身子不聽使喚了，但每次活動他依舊都會出席。

慈濟志工 陳靜慧：「她的師兄跟著她(中山慧珊)，一起進來(慈濟)之後 ，也承擔我們的志工喔 ，這兩 三年 師兄退化得比較多 ，站不穩 所以不敢讓他再來承擔，人文真善美志工。」

慈濟志工 中山慧珊：「我覺得最欣慰 最感動的就是，真的我們這個大家庭，慈濟真的太可愛了，我都不用煩惱(師兄沒人照顧)，自然有人會去把我家師兄，照顧得很好。」

團聚時分，菜單配合節慶，有滿滿故鄉味，也讓更多當地主婦，學會不殺生的烹調方式。

料理教室學員 中川惠子：「料理教室的課都會教我們，做好吃的素食 真的很開心。」

料理教室學員田 渕三季：「我每年來 都感到，(像)回到自己的故鄉一樣，大家團圓這樣子 很高興。」

慈濟志工 林美青：「所謂湯圓就是團團圓圓，大家都圓滿 ，讓我也嘗到家鄉的味道。」

透過味蕾的觸動，讓這群異鄉遊子，一解思鄉情愁，也用感恩心辭歲迎新。

