關西機場傳墜樓意外 中國男摔落送醫仍身亡

▲日本關西機場25日下午驚傳墜樓意外。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本關西機場25日下午驚傳墜樓意外！一名到日本旅遊的20多歲中國男子從關西機場第一航廈的四樓墜落至一樓。後續男子被送往醫院，仍不治身亡。

綜合日媒報導，當地時間25日下2點30分左右，警方接獲通報稱，在關西機場第一航廈的四樓，「有一名男子坐在牆上，看起來快要掉下去了。」第一航廈的四樓是國際線出發樓層。

據警方表示，該名男子當時坐在面向外側道路的牆邊，雙腳懸空。牆外是旅客乘坐計程車和巴士下車的地點。

當男子一看到警車，就變成懸吊在外牆的姿勢。雖然警方立即上前試圖將他拉上來，但男子自行鬆手，先是跌落到二樓的遮雨棚上，接著反彈摔落到一樓，當場昏迷，倒在血泊中。

據悉該名男子事為中國籍、20多歲，這次是與母親等人一同來日旅遊。他被送往醫院時已重傷昏迷，隨後宣告不治身亡。

警方表示，男子墜樓過程中沒有殃及其他路人。目前正調查當時的實際情況，包括是否涉及意外或其他因素。

關西國際機場為日本關西地區主要國際門戶，每日人流量龐大，此次墜樓事件突如其來，令許多準備返家或旅遊的旅客大受驚嚇。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995



