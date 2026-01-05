關西機場遺失美工刀！旅客全員重新安檢 苦等3hr航班仍取消

【緯來新聞網】2026年才剛開始，關西機場卻發生狀況。有民眾到日本旅遊，昨（4日）打算從大阪搭機回台，但因為關西機場遺失一把美工刀，於是要求所有旅客重新安檢，導致航班延誤3個多小時，最後直接被取消，為此感到十分無奈。

關西機場店鋪遺失美工刀，導致現場旅客航班全延誤。（示意圖／維基百科，由 663highland - 自己的作品, CC BY 2.5）

一名女網友在Threads發文，透露當下正在等待登機，但廣播告知班機可能延誤。根據她拿到的公告，上頭寫著「今日05JAN26 GK50前往大阪關西的班機，由於來機受關西機場管制區店鋪遺失美工刀之因素，所有旅客必須重新接受安全檢查，故航班將有大幅延誤或取消之可能」。



據悉，現場所有旅客一等就是3個小時起跳，以為頂多晚一點回家，沒想到整個航班被取消，必須改搭其他班次。現場白板公告替代方案，可以選擇退款或改為1月6日、1月7日補飛，並提供每人日幣13000元住宿補助。



得知航班取消，女網友立刻重新找機票，改搭隔天一早的長榮航班，沒想到又碰到班機延誤的狀況，讓她崩潰直呼：「不可能2026開局就如此幸運！」也慶幸還好有買不便險，這次旅遊遇到的突發狀況才能有所保障。

