關西機場「美工刀不見」全場重新安檢 旅客苦等4小時班機仍取消

關西機場因遺失美工刀，要求旅客重新安檢而延誤、取消班機。（圖／翻攝Google Maps）

日本關西國際機場昨（4）日晚間驚傳安全管制區店鋪遺失美工刀，機場基於航空安全考量，臨時要求全場旅客重新接受安全檢查，引發大規模延誤與班機取消。多名台灣旅客受影響，甚至有旅客自晚上10時一路等至凌晨2點，最終仍未登機，現場氣氛一度緊張，警方與消防單位也緊急進駐支援。

一名受影響的台灣旅客在社群平台Threads發文表示，當時人在機場準備搭機返台，卻突遭要求全員清艙並重新安檢。整體流程從晚間10點延續至凌晨2點多，期間並未收到官方任何明確說明，僅見大量機場保安、地勤與警消人員進駐，就連洗手間周圍也設有人力警戒，現場緊張氛圍罕見。

廣告 廣告

該名旅客指出，在漫長等待後，所搭乘航班最終直接取消，直到離開機場前仍未獲得正式解釋，僅能從其他旅客轉述得知，疑因一把美工刀在管制區遺失所致。另有旅客分享，自桃園機場接收到的訊息比日本當地還早，反而靠旅客彼此分享與確認，才掌握資訊。

據了解，受到影響的班機以晚間出發航班為主，部分預計於今日（5日）上午10點後起飛的航班，已有望恢復正常；但部分旅客仍面臨轉機、延後等補救方案安排。廉價航空捷星航空提出補救方案，包括改搭今日經東京成田轉機航班、總行程需時約18小時，或延至明（6）日下午搭乘大阪直飛班機，惟中間住宿需旅客自行負擔，並僅口頭表示可能補償約13,000日圓（約新台幣2,600元）。

另有部分旅客選擇改搭其他航空公司，或改由名古屋、東京等地返台。由於行李托運程序受影響，有人直到凌晨三、四點才順利領回行李並重新入境，現場仍有歐美旅客持續排隊處理退票與行程變更事宜。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

好市多宣布調漲會員年費 4月起統一漲至1500元

高雄心衛中心執秘性侵少女 衛生局長曝「封口半年」原因

最低時薪調漲至196元！手搖飲老闆嘆「一天賺不到人事成本」：多賤才會開店