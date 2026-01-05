關西機場「美工刀遺失」 全場重新安檢 旅客苦等還遭取消航班

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

日本關西機場於昨（4）日深夜傳出管制區店鋪遺失美工刀，基於飛安考量，機場要求所有已通關旅客退回重新接受安檢。現場一度出動大批警消與保安人員進駐，警戒程度大幅提升。這起意外造成多架航班嚴重延誤，原本預計返台的捷星航空班機在延誤３小時後宣告取消，導致大批台灣旅客受困機場。

關西機場昨日深夜傳出管制區店鋪遺失美工刀，機場要求所有旅客重新接受安檢，造成多架航班嚴重延誤。（示意圖／Unsplash）

有網友於Threads發文分享，登機前廣播即告知班機可能會延誤，沒想到一延誤就等候了3個多小時，最後甚至被取消航班，他崩潰直呼「不可能2026開局就如此幸運」。

廣告 廣告

受影響旅客指出，現場資訊透明度不足，許多人直到深夜仍不清楚安檢原因，甚至折騰至隔日凌晨3、4點才取回行李重新入境。航空公司雖提供住宿補助或改期方案，但多數旅客仍選擇自訂其他機位轉往名古屋或東京返台。

關西機場目前起降已恢復正常，詳細班機異動仍有待航空公司進一步公告。提醒旅客出發前務必確認航班動態，並建議提早抵達機場預留安檢時間。



更多FTNN新聞網報導

Switch電池大膨脹！開機4000小時送官方維修「跟新的一樣」 才收千元

日本旅遊不小心弄丟鑰匙！飯店求償400美元 內行人曝原因：一定要換新鎖

網喊「福岡沒戴口罩也沒事」遭醫打臉！旅日達人曝流感重災區

