關西機場10天內二度癱瘓！安檢全卡關 旅客大排長龍

日本關西機場1月初才發生「美工刀消失」事件，導致所有旅客需要重新接受安檢，部分班機甚至因此直接取消。不料今（15）日又有旅客在社群平台發文表示，關西機場第一航站離境大廳停擺，安檢全面停止。文章曝光後，大量台灣網友表示碰到相同情況。

一名網友今日稍早在Threads上貼出關西機場的排隊影片，可以看到大批遊客擠在安檢區前面。他表示，「關西機場安檢暫停，旅客全卡住」。文章曝光後，網友紛紛留言表示，「機場最怕這種關鍵點卡關」、「關空真的魔王級，上回已經提早四小時到機場，光排安檢已經花光大部分時間了」、「太可怕人流量太大」、「我們下午4:15飛機，現在還卡在飛機上」。

至於安檢暫停原因也是眾說紛紜，「聽說管制區有人入侵，類似事件去年5月發生過」、「好像是管制區內垃圾桶內找到小刀之類的東西」、「違禁品發現」。不過有網友指出，在當地時間下午5：15時，安檢已經繼續進行。

過去曾有名在關西機場上班的網友表示，美工刀、剪刀、酒精、長拖把在機場都屬於管制品，每天上班至少要點4次東西還在不在，第一天入職時主管就耳提面命警告，絕對不能弄丟管制品，否則全機場都會停下來一起找東西，連等待起飛的旅客也全都要重新進行安檢。

