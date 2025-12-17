地方中心／黃兆康 新竹報導

鐮刀男趴趴走！新竹關西一帶的民眾，常常看到一名男子，騎著機車，帶著一把長長的鐮刀到處晃，嚇得大家人心惶惶，14號中午，更害得一名外送員嚇到，為了閃避而自摔，身體多處擦傷，警方調閱監視器巡視，成功逮到人，依公共危險、恐嚇公眾危安罪移送偵辦。

大馬路上，外送員好端端地騎著，沒想到，右側突然衝出一名男子，亮出一把長長鐮刀，嚇得他趕緊往前閃，一個重心不穩，撞到車輛，滑倒自摔。





關西男街頭揮鐮刀 外送員驚嚇自摔 警方逮人送辦

關西男街頭揮鐮刀 外送員驚嚇自摔 警方逮人送辦。（圖／民視新聞）

廣告 廣告





大白天的，怎麼會有人拿鐮刀趴趴走，嚇壞不少民眾，員警獲報，調閱監視器，到處巡視，終於找到這名男子，逮到時，他果然鐮刀不離身。

男子大聲回嗆員警，他這行為早已不是第一次，附近民眾對這人都不陌生，常常拿鐮刀在新竹關西趴趴走，居民心惶惶。





關西男街頭揮鐮刀 外送員驚嚇自摔 警方逮人送辦

關西男街頭揮鐮刀 外送員驚嚇自摔 警方逮人送辦。（圖／民視新聞）





據了解，這名男子年約60歲，平常打臨工生活，危險行徑宛如不定時炸彈。





原文出處：關西男街頭揮鐮刀 外送員驚嚇自摔 警方逮人送辦

更多民視新聞報導

高虹安涉貪改判無罪明復職 陳柏惟批法官：不知人間疾苦

罷王美惠連署涉造假 國民黨嘉義市黨部9人交保

女清潔員遺體需5名修復師修復 家屬怒：希望看到酒駕的懲罰

