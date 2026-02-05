關西觀光果園串聯籌組美里庄休閒農業區 助攻產業升級、共同行銷

關西鎮公所、美里庄休閒農業發展協會及上林社區等，齊聚關西櫻花秘境宣傳當地農特產。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣關西鎮昔稱「美里庄」，曾是樟腦、茶葉、柑橘外銷的重鎮，產業轉型之後，以仙草、草莓、番茄等農產打出名號，在地農友、返鄉青農串聯農園、民宿、餐廳和手工業等，積極籌備成立美里庄休閒農業區，期透過策略聯盟共同帶動整體觀光，讓美里庄展現不一樣的農村新氣象！

正值草莓季，春暖花開的好時節，縣道118線沿線周邊草莓園林立，關西鎮公所、新竹縣關西鎮美里庄休閒農業發展協會及上林社區發展協會等，齊聚關西櫻花秘境宣傳當地農特產，柑橘、蜂蜜、麵包、咖啡等農友都來展售，他們還將草莓、柑橘作成果醬、氣泡飲等多樣產品共同行銷。

縣府農業處長傅琦媺表示，關西觀光果園、農場和紅茶發展已久，農產相當多元，還有老街和古蹟，且鄰近國3關西、高原交流道，交通便捷，已成為台北、竹科的親子休閒一日生活圈，樂見在地農友串聯推動休閒農業區，美里庄籌備案已通過縣府審查提送中央。

美里庄休閒農業發展協會理事長羅文蔚表示，協會於去年創立，積極籌備組織美里庄休區，該區涵蓋8個里，範圍近600公頃。協會正努力整合相關業者加入，期讓單打獨鬥轉為策略聯盟。休區農業現以一級生產為主、約占8成，未來希望協助升至二級加工、三級行銷，期從蔬果種植轉型為休閒發展。

關西鎮長陳光彩表示，關西擁有豐富多元的農產和自然資源，在地農友、青農為進一步推廣關西產業， 醞釀出成立美里庄休閒農業區的想法，公所全力協助、輔導，希望助攻產業升級、帶動觀光。

1月以來，各地遊客湧入關西採草莓、賞櫻花。上林社區理事長楊文輝表示，歡迎大家來坪林國小附近的池畔櫻花林賞櫻，花期約至2月中旬。由於竹21線、竹16線道路不寬，請遊客不要雙邊停車，避免交通堵塞、會車困難，造成居民困擾。社區在元和宮旁有規劃免費停車空間，請多加利用。

關西鎮公所表示，據傳該鎮最初之地名為「美里莊」，清乾隆58年由泉州人陳智仁者(墾號連際盛)在開墾南門崁下及河背時，將此一帶命名為「美里庄」。美里庄位於鳥嘴山腳下及鳳山溪流域中游，早年由道卡斯族墾首帶領客家移民入墾。

正值草莓季，關西118線沿線周邊草莓園林立，是新竹縣草莓生產的重鎮。(記者廖雪茹攝)

春暖花開，新竹縣關西櫻花秘境、坪林國小附近的池畔櫻花林，連日來吸引許多遊客專程來賞櫻。(記者廖雪茹攝)

新竹縣關西鎮公所表示，關西昔稱「美里庄」，早年就曾是樟腦、茶葉、柑橘外銷的重鎮。(記者廖雪茹攝)

