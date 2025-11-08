關西鎮上林社區蘿蔔美食節 歡慶豐收「好彩頭」
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣關西鎮上林社區發展協會今(8)日於上林社區內的國道三號高速公路下方空地及農田，盛大舉辦「114年蘿蔔美食節與產業推廣活動」，不僅促進在地農特產品行銷與社區文化交流，也讓大小朋友一同品嚐在地的蘿蔔美食、體驗削蘿蔔皮、刨蘿蔔絲等農村樂趣，討個豐收的「好彩頭」。
副縣長陳見賢表示，冬季是臺灣白蘿蔔的盛產季節，上林社區在二期稻作收成後，幾乎家家戶戶都會開始種植蘿蔔等短期輪耕作物，形成了獨特的地方特色。
上林社區自102年起持續辦理蘿蔔美食推廣及產業行銷活動，至今已成為社區活化蘿蔔產業的指標，社區不僅推廣在地農作及美食文化，更成功研發出本地蘿蔔加工產品—牛奶蘿蔔，口味特殊，深受遊客喜愛。
蘿蔔美食節活動規劃豐富多元，除邀請達人教導來賓以客家傳統古法製作蘿蔔乾為內餡的菜包，並舉行趣味的削蘿蔔皮、刨蘿蔔絲秤重比賽等競賽活動；農夫市集也邀集在地小農，展售社區特色產品，包含牛奶蘿蔔、蘿蔔糕、蘿蔔乾等。中午則準備豐盛的蘿蔔美食客家風味餐，讓遊客品嚐客家菜頭粄煮湯、蘿蔔湯、蘿蔔炆豬肉、炒米粉等道地客家美食。
農業處表示，上林社區自104年成為新竹縣農村再生社區以來，透過計畫開發蘿蔔相關產品，並於105年開始舉辦蘿蔔節，至今已有十年，不僅成功凝聚了在地居民的向心力，更將地方特色產業與客家文化緊密結合，展現了農村再生成效。縣府未來將持續落實農村再生政策，積極支持社區活化創新，推廣在地特色產業永續經營，讓每一位辛勤耕耘的農民都能獲得豐收的果實。
