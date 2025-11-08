關西鎮上林社區蘿蔔美食節 登場

新竹縣關西鎮上林社區發展協會昨（八）日於上林社區內的國道三號高速公路下方空地及農田，盛大舉辦「一一四年蘿蔔美食節與產業推廣活動」，不僅促進在地農特產品行銷與社區文化交流，也讓大小朋友一同品嚐在地的蘿蔔美食、體驗削蘿蔔皮、刨蘿蔔絲等農村樂趣，討個豐收的「好彩頭」。

新竹副縣長陳見賢表示，冬季是臺灣白蘿蔔的盛產季節，上林社區在二期稻作收成後，幾乎家家戶戶都會開始種植蘿蔔等短期輪耕作物，形成了獨特的地方特色。

廣告 廣告

上林社區自一○二年起持續辦理蘿蔔美食推廣及產業行銷活動，至今已成為社區活化蘿蔔產業的指標，社區不僅推廣在地農作及美食文化，更成功研發出本地蘿蔔加工產品︱牛奶蘿蔔，口味特殊，深受遊客喜愛。

蘿蔔美食節活動規劃豐富多元，除邀請達人教導來賓以客家傳統古法製作蘿蔔乾為內餡的菜包，並舉行趣味的削蘿蔔皮、刨蘿蔔絲秤重比賽等競賽活動；農夫市集也邀集在地小農，展售社區特色產品，包含牛奶蘿蔔、蘿蔔糕、蘿蔔乾等。中午則準備豐盛的蘿蔔美食客家風味餐，讓遊客品嚐客家菜頭粄煮湯、蘿蔔湯、蘿蔔炆豬肉、炒米粉等道地客家美食。