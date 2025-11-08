關西預售屋一坪逼近40萬！她通勤竹北心動又害怕：怕錯過、也怕卡死賣不掉
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導
買房到底是「現在不上車以後更買不起」，還是「硬買之後被房貸壓垮」？近日一名女網友發文表示，自己在竹北上班，想在新竹關西購入預售屋自住，但當地新建案已喊到一坪近40萬元，讓她遲遲不敢下手，「很怕錯過之後就再也買不起，但又怕以後想換房會賣不掉。」話題一出，掀起網友熱議「原本想吐槽但看了一下地圖好像還行到機場也快」、「我和你相同想法，然後北區看到一坪不到40的預售就衝了，希望不會後悔」。
原PO在Dcard上以「新竹關西預售屋房價」為標題發文指出，關西相比竹北、新埔、湖口，房價相對更低，被視為「大新竹最後的房價凹陷區」。她看好的原因，是上國道三號方便、空氣好又不塞車，「但發展性真的讓人很難放心，增值性幾乎看不到」。
她苦惱表示，自己買房是為了安穩居住，但也不能完全不考慮未來轉售，「如果以後想換房，難道就會卡死在這裡？」
貼文曝光後，引發網友紛紛留言表示，「要評估一下關西區域行情、銀行鑑價」、「雖然不一定有人在意，但關西也是鄰近（10km內）新竹斷層，給原po參考」、「若是在竹科上班關西真的是個好選擇，下班時間竹科到關西的時間大概是到竹北的一半，關西目前房價一坪應該還在30內，你看到接近40的是一樓的店面價格才這麼高」。
更多FTNN新聞網報導
租屋別想有生活品質？「租屋市場」殘忍現實被揭開
信義房屋蔡翠燁全力以赴助客戶 獲老客戶好評
高齡化來襲！他問「未來不租老人要租誰」 網點關鍵：市場最終都會平衡
其他人也在看
成舍室內設計：當信仰與美同在 由此找回豐沛身心能量
在人來人往的街頭，總有些門，不只是進出的通道，更像是前往內在世界的入口。在高雄這座繁華城市的一隅，一家醫美診所悄然矗立在街角，藉由多元設計風格訴說著關於「美」的獨特與溫度。如同《路加福音11:10》所言：「因為凡祈求的，就得著；尋找的，就尋見；叩門的，就給他開門。」這座為求美者敞開的門，不僅創造蛻變的契機，也映照出一對醫師夫婦對信仰的執著與對來訪者的敬重。住宅美學 ・ 1 天前
尪過世後…她「領光存款300多萬」遭姑伯提告 法院二審改判5月
林姓男子3年前因病過世且無子嗣，妻子陸續提領其銀行帳戶內300多萬，支付喪葬費後全匯入個人帳戶，遭大姑大伯提告，一審認妻...聯合新聞網 ・ 16 小時前
房仲真心話：市場沒有黑手！中壢業者揭「人性才是最大莊家」
「別再陰謀論了，房市沒有你想的那麼複雜！」一位從投資客轉職房仲的業者，在網路社群發表犀利觀點，直言市場趨勢背後沒有黑手操控，只有最真實的人性。這篇被網友瘋狂轉傳的文章，用最直白的語言打破許多人對房市的迷思，點出「價格不代表價值，但價格永遠代表共識」的市場真相。賣厝阿明 ・ 1 天前
房市冷卻推動銷售節奏革命 朱浩：服務業不動產未來趨勢將走向這關鍵
週日午後，記者實地走訪桃園草漯重劃區。這裡推案量龐大，幾乎每個主要路口都能看見新建案的戶外看板與廣告帆布，基地間布條林立、訴求各異，氣氛看似熱絡，然而接待中心卻明顯稀少。多數建案改以街邊門店銷售，甚至僅採預約賞屋制度，案場在平日幾乎空無一人，只在假日才見銷售人員進駐。這樣的景象，不若過往這般熱鬧。住展房屋網 ・ 1 天前
30歲還沒買房很廢嗎？網搖頭曝1真相：不用太自責
財經中心／周孟漢報導隨著年紀增長，不少人都會對於自身成就感到憂心，像是到了30歲身邊卻沒有另一半，或是到了40歲，事業卻沒有任何起色，種種的社會期待都讓人相當頭痛。而在近日，就有網友發文，坦言身邊朋友陸續開始買房，但自己每個月薪水扣完生活費，幾乎存不到錢，加上雙北房價實在太高，感嘆「我這樣存下去要存到何時」，如此沮喪的心情不禁讓他產生了去其他縣市生活的念頭，文章引發熱烈討論。民視財經網 ・ 17 小時前
永豐期貨：美政府若不開門，全球市場難喘息
【財訊快報／編輯部】指數週五下跌248.04點，收在27651.41點，成交量4835.18億元。台指期下跌313點至27721點，正價差為69.59點。籌碼面部分，三大法人賣超473.27億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加123口至-8469口，其中外資淨空單增加903口至-30820口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加942口至-13326口。今日台股隨美股開低走低，盤中雖一度試圖止穩，但在週五成交量明顯萎縮的情況下，買盤意願不足，指數終場收黑。整體氛圍仍受美國政府關門風險擴大影響，市場擔憂經濟數據延遲發布、行政效率受阻，甚至影響聯準會決策依據，美股下跌壓力連帶波及全球資金信心。科技股領跌成為拖累主因，AI概念股估值疑慮再起，部分資金轉向防禦型標的。國際方面，FAA宣布若政府關門將減少全美主要機場約10%航班，象徵實體經濟活動可能受阻，這使市場情緒再度轉向悲觀。美國多家大型投行近期警告股市可能面臨10%至15%的技術性回調，進一步加重投資人觀望態度。由於週五特性使成交量偏低，價格波動容易被放大，當前下跌幅度雖不極端，但資金面已顯現防禦轉向。短線仍需觀察美國國財訊快報 ・ 1 天前
【Joe’s華爾街脈動】勞動市場震撼彈引發科技股猛烈拋售，粉碎市場信心
驚人的裁員數據助燃美股大盤跌勢，避險情緒飆升，終結台股十週連漲紀錄。 Joe 盧, CFA | 2025 年 11 月 6 日 美東時間 摘要 全球股市急遽下挫，驚人的美國勞動市場數據完全蓋過先前對企業財報的關注，引發廣泛的避鉅亨網 ・ 1 天前
慶豐收「好彩頭」 關西鎮上林社區蘿蔔美食節熱鬧登場
新竹縣關西鎮上林社區發展協會八日於上林社區內的國道三號高速公路下方空地及農田，盛大舉辦「一一四年蘿蔔美食節與產業推廣活動」，不僅促進在地農特產品行銷與社區文化交流，也讓大小朋友一同品嚐在地的蘿蔔美食、體驗削蘿蔔皮、刨蘿蔔絲等農村樂趣，討個豐收的「好彩頭」。（見圖）新竹副縣長陳見賢八日表示，冬季是臺灣白蘿蔔的盛產季節，上林社區在二期稻作收成後，幾乎家家戶戶都會開始種植蘿蔔等短期輪耕作物，形成了獨特的地方特色。上林社區自一O二年起持續辦理蘿蔔美食推廣及產業行銷活動，至今已成為社區活化蘿蔔產業的指標，社區不僅推廣在地農作及美食文化，更成功研發出本地蘿蔔加工產品—牛奶蘿蔔，口味特殊，深受遊客喜愛。蘿蔔美食節活動規劃豐富多元，除邀請達人教導來賓以客家傳統古法製作蘿蔔乾為內餡的菜包， ...台灣新生報 ・ 15 小時前
全球海運挑戰影響交貨 家具除具風格也要「這」一特性
由於美國關稅戰與全球海運運力緊張，進口家具的交貨期大幅延長，預計消費者未來可能需要等待長達半年以上的時間才能收到訂購的商品。為了應對這一供應鏈挑戰，義大利高端家具品牌NATUZZI調整了銷售策略，針對「現貨」需求推出促銷活動。 在全球物流困境影響下，住展房屋網 ・ 21 小時前
《經濟》10月房租指數再創高
【時報-台北電】房租指數再創新高，根據主計總處最新統計，10月房租指數再創新高，年增2.14％，反映租金仍處於上漲趨勢未改變，但年增率有略為趨緩，不過家庭管理費用年增率仍達5.57％，水電燃氣年增3.76％，家庭開銷明顯提升，帶動居住類指數年增幅仍達2％，整體居住相關成本仍居高不下。 信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，房租過去受到通膨、利率走揚、稅負增加，使房東轉嫁租金，加上因房價高漲，不少潛在購屋客因購屋門檻提高而延長購屋籌備期、或對景氣觀望而暫緩購屋，使租屋需求提升，而市場上的租金比價效應，也使租屋新簽租約或續約的租金上揚，政府提供租金補貼政策也使房客租金負擔力提升，諸多因素帶動下，房租指數一路呈現走揚趨勢。 曾敬德表示，目前看起來利率維持穩定、通膨已經降溫，房價指數似乎有較為上漲趨緩的跡象，不過未來還有租屋新法的修訂，將對房東租期和租金調整有更多規範，倘若通過，可能對於短期租金行情會有更大波動。 主計處統計顯示，在2021年以前，房租指數年增率多穩定在1％以下，不過疫情期間隨著通膨壓力沉重、房價大幅上揚，租金漲勢明顯，自2023年8月迄今已連續27個月指數年增率2％，今年10月房時報資訊 ・ 21 小時前
國軍離營人數曝光 4年超過1萬名志願士兵賠錢退伍
立法院預算中心4日公布數據顯示，國軍在2021至2024年度招獲志願士兵5萬2674人，但未服滿現役最少年限並提前離營的志願士兵人數高達1萬2884人，佔同期間招獲志願士兵人數比率24.47%，賠償金額達8億9596萬元。這項數據顯示國軍志願役提前退伍的問題持續惡化，引發各界關注。中天新聞網 ・ 20 小時前
買房像開「大型盲盒」？他列3地雷點網嘆：1類風險更大
財經中心／徐詩詠報導不少人將買房視為人生重要目標之一，不過，日前有一名購屋族大嘆「買房就像在開盲盒」一樣，並列出3大地雷點。貼文曝光後引發熱議，更有網友點出「預售屋」的風險更大。民視財經網 ・ 18 小時前
信義房屋社區一家 21年投5.2億 提案創新高
[NOWnews今日新聞]邁入第21年的信義房屋「社區一家計畫」，是由台灣民間企業打造，規模最大、歷時最長的社造創新計畫。在2023、2024連續兩年提案件數破千件後，今年再創新高，總提案數達1422...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
【教育新訊】連十年全國第一 新北推動友善校園
十年不間斷，新北再奪第一!教育部114年「友善校園獎」結果出爐，新北市以21件亮眼成果奪冠，締造連續10年蟬聯全國第一的紀錄，獲獎件數更超過全國半數，堪稱全國友善校園推動的標竿。獲獎學校與人員今（7）日於台鋼科技大學接受教育部公開表揚，展現新北教育團隊在學生輔導與校園安全上的深耕與行動力。鏡新聞 ・ 21 小時前
房客才租22天墜樓亡！屋主怒告「凶宅之災」求償616萬…官司卻因「3關鍵」慘敗
新北市一名屋主將房屋出租給房客後，房客竟在租屋不到1個月內就從該屋跳樓輕生，屋主主張房屋因此成為凶宅、交易價值大幅下跌，提告要求死者遺產管理人賠償616萬5880元。不過，新北地方法院審理後，認定房客輕生行為雖屬「背於善良風俗」並具「不法性」，但屋主未能舉證房價實際減損金額，最終判決屋主敗訴，全案仍可上訴。鏡報 ・ 23 小時前
《產業》商仲女王：明年房市霜降
【時報-台北電】商用不動產市場名人、有「商仲女王」封號的世邦魏理仕前「中國華東區董事總經理」朱幸兒表示，目前是房市「冷靜之始」，對2026年房市趨勢下了「霜降」註解，預期在政策和大環境影響下，明年房市爆發力會被減緩，最快2026年底才可望回溫。 朱幸兒7日宣布創辦「和氏璧國際物業投資顧問股份有限公司」Jade Core Properties，擔任策略長，宣告回歸商用不動產市場，主打國際盃，明年將在越南、馬來西亞成立分公司。 朱幸兒曾任英文老師、英文秘書，再到戴德梁行DTZ高層主管、創辦第一太平戴維斯Savills台灣分公司、進入世邦魏理仕CBRE擔任董事總經理、董事長，並升任中國華東區董事總經理，一路走來，戰功彪炳，像富邦人壽以100億元買下環亞百貨、富邦人均買下西門町外資私募基金亞太置地的萬國大樓等，都是代表作，更擁有曾經在外商「五大行」就包辦三家的罕見資歷，在近29年的商用不動產市場征戰生涯，搏得「商仲女王」封號。 在離開世邦魏理仕、完成交棒後，朱幸兒昨宣布決定再回歸市場，創辦和氏璧國際物業，不但重披戰袍，也開啟她的人生創業之路。 昨日「和氏璧國際物業」正式宣布開幕，朱幸兒也率經營時報資訊 ・ 21 小時前
狼王抓狂啦 A.Edwards對爵士半場豪取29分 率灰狼大勝過關
▶️【加入會員按鈕】 https://www.youtube.com/channel/UC3P83RUWwKbZ4bkhNti4ZuQ/join ---------------------------------------------------------------------------- 【YouTube會員賽事直播權益】 🌟IOS系統會被收取額外手續費🌟 加入「緯來NBA會員」NT 100會員🌟含以上 🏀 2025-26 NBA 例行賽 台灣獨家播出 (VOD 7 天) 🏀 2025-26 東亞超級聯賽 加入「緯來全賽事會員」NT 250會員🌟含以上 🏎 2025 ＷRC 世界拉力錦標賽 🏍2025 MotoGP 世界摩托車錦標賽 🏍2025 WorldSBK 世界超級機車錦標賽 🏍2025 Supercars 超級房車錦標賽 加入「緯來VIP」NT 4800會員🌟 🏀 轉播賽事通通有 🏀 專屬福利 ⚠ 特別提醒 Special Notice 🔺加入該等級後，會員同時享有所有較低等級之福利。 Upon joining this tier, members are also entitled to all benefits of lower tiers. 🔺部分比賽因版權限制，僅限台灣觀看。 Due to copyright restrictions, some games are exclusively available in Taiwan. 🔺NBA 因版權限制，賽事回放僅限 7 天。 Due to copyright restrictions, NBA game replays are available for 7 days only. 🔺建議使用電腦版或網頁版加入會員，避免遭手機系統收取額外手續費。 It is recommended to join via the desktop or web version to avoid additional fees charged by mobile systems. ---------------------------------------------------------------------------- 追蹤 訂閱 緯來體育台相關平台讓你體育消息不間斷 更多好康有趣的都在這 ! ✎緯來體育台Instagram【https://www.instagram.com/vlsports_official/】 ✎緯來體育台官方粉絲團【https://www.facebook.com/vlsports 】 ✎緯來體育台LINE官方帳號【https://goo.gl/bb7hsc 】緯來體育台 ・ 20 小時前
紐西蘭名導演李塔瑪何瑞逝世 享壽75歲
（中央社威靈頓7日綜合外電報導）紐西蘭知名影人李塔瑪何瑞（Lee Tamahori）今天去世，享壽75歲，他因執導「戰士奇兵」走紅，影界譽為「優雅而才華洋溢」。中央社 ・ 21 小時前
防非洲豬瘟！卓榮泰令「邊境查驗零信任」：別因看起來古意就可隨便進出
台中一處養豬場10月下旬爆出非洲豬瘟案例，經過15天禁宰禁運、清消圍堵措施後，所幸疫情並未擴大，禁宰禁運令也在近日解除。行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園機場視察邊境防疫措施時表示，X光與人工查驗至少要加強20%，「對進出的所有國人，不客氣地講，我要拜託大家採取『零信任』的態度，不要因為看起來比較古意（老實），就讓他隨隨便便可以進出。」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
禁宰令解除！阿璋肉圓終回歸 開市優惠加碼「買10送2」
隨著非洲豬瘟禁宰令解除，彰化知名肉圓老店「阿璋肉圓」與「阿三肉圓」今（8）日上午恢復營業，阿璋老闆施明裕宣布，為了感謝老顧客的支持，首日推出「外帶買10送2」優惠，並使用最新鮮的溫體豬後腿肉製作，吸引大批饕客排隊搶購。中天新聞網 ・ 21 小時前