關西預售屋一坪逼近40萬！她通勤竹北心動又害怕：怕錯過、也怕卡死賣不掉

買房到底是「現在不上車以後更買不起」，還是「硬買之後被房貸壓垮」？近日一名女網友發文表示，自己在竹北上班，想在新竹關西購入預售屋自住，但當地新建案已喊到一坪近40萬元，讓她遲遲不敢下手，「很怕錯過之後就再也買不起，但又怕以後想換房會賣不掉。」話題一出，掀起網友熱議「原本想吐槽但看了一下地圖好像還行到機場也快」、「我和你相同想法，然後北區看到一坪不到40的預售就衝了，希望不會後悔」。

原PO在Dcard上以「新竹關西預售屋房價」為標題發文指出，關西相比竹北、新埔、湖口，房價相對更低，被視為「大新竹最後的房價凹陷區」。她看好的原因，是上國道三號方便、空氣好又不塞車，「但發展性真的讓人很難放心，增值性幾乎看不到」。

她苦惱表示，自己買房是為了安穩居住，但也不能完全不考慮未來轉售，「如果以後想換房，難道就會卡死在這裡？」

貼文曝光後，引發網友紛紛留言表示，「要評估一下關西區域行情、銀行鑑價」、「雖然不一定有人在意，但關西也是鄰近（10km內）新竹斷層，給原po參考」、「若是在竹科上班關西真的是個好選擇，下班時間竹科到關西的時間大概是到竹北的一半，關西目前房價一坪應該還在30內，你看到接近40的是一樓的店面價格才這麼高」。



