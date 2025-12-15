關西高中技藝賽奪全國雙第一 家事類、農業類共摘3金手獎

〔記者黃美珠／新竹報導〕國立關西高中學生劉筠筠、王曉媛以及楊宜珈，各自在114學年度全國技藝競賽的家事類膳食製作、農業類畜產保健職種分別贏得「金手獎」的榮耀，其中劉筠筠和楊宜珈還各是膳食製作和畜產保健組的金手獎第1名，王曉媛則是膳食製作組金手獎的第4名，另有9名參賽同學捧回優勝，他們的傑出表現，讓學校爭取到2個團體第1名。

校長邱宇㨗說，他們今年參加全國技藝競賽的學生表現，在多個職種都躋身全國前段，寫下該校歷年最佳的成績。家事類的競賽中，他們除在膳食製作表現搶眼，另有飾品製作、烘焙職種也都獲得優勝。

楊宜珈個人拿下畜產保健職種金手獎第1名，鐘翊瑄是同組優勝，這使關高一舉抱回團體第1名；另外園藝、造園景觀、食品加工以及食品檢驗分析等也表現不俗。

劉筠筠和王曉媛說，她們從練習、崩潰到突破，都伴隨反覆重作的決心跟幾度想放棄的挫折感，經師長指導與團隊支持才終於迎來成功，所以金手獎不只是獎牌，而是努力真的會被看見的證明。

楊宜珈也說，所有的競賽內容，不論是豬皮縫合、雞隻抽血、乳品滴定，每項操作都是從失誤開始，競賽教會了她一次比一次更準確地邁向成功。

邱宇㨗說，關西高中原有園藝、畜產保健、食品加工、家政4大職類。因應學生需求與產業趨勢，115學年度起將增加普通科3班、電機科1班、商業經營科1班以及餐飲管理科1班，擴大招生。無論學生選擇技能扎根、升學深造或職涯銜接，他們都能提供完善的學程規劃與專業訓練。

