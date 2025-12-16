關西9.6度！全台急凍轉晴 週末雨襲再變天

根據中央大學大氣系兼任副教授吳德榮觀測，今日清晨受輻射冷卻影響，平地最低溫前三名為新竹縣關西鎮9.6度、雲林縣崙背鄉10.0度、台南市後壁區10.2度，台北市文山區也降至12.4度。中央氣象署對新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、金門縣發布低溫特報。

隨著冷空氣減弱，今日白天氣溫回升，北部12至27度、中部10至29度、南部11至29度、東部11至27度，呈現日夜溫差大的型態。海面上昨日出現的「雲街」結構，今晨已轉變為「閉合胞」型態，顯示冷空氣勢力減弱。

明後兩天西半部維持晴到多雲，東側水氣逐步增加。氣象粉專「天氣風險」指出，週三白天起底層東北季風增強，環境水氣增多，新竹以北及東半部轉為多雲到陰有短暫陣雨天氣，苗栗以南仍為晴到多雲。這波影響持續至週四，桃園以北到東半部、恆春半島將持續有短暫陣雨機會。

週五迎風面的北部、東半部天氣好轉，恢復多雲或有陽光天氣。北部、東北部白天高溫回升到24至27度，中南部高溫26至29度，各地白天溫暖，但中北部空曠地區夜晚低溫仍可能降到15至17度，日夜溫差變化大。

週末天氣再度轉變。週六到週日水氣增多，各地雲量增多並有短暫陣雨機會，主要降雨時間集中在週六白天起到週日清晨。週日清晨後水氣向東離開，各地降雨減少轉為多雲，但週日下午起東北季風逐漸增強，迎風面的北部、東半部又將出現地形降雨。

吳德榮提醒，週日晚間將有另一波冷空氣南下，強度達東北季風等級，北部與東半部轉為局部短暫雨，北台灣氣溫下降。下週一後迎風面轉乾，天氣逐漸回穩。氣象專家預測，12月下旬可能有溫度相對偏冷的機會，但冷空氣強度預報變動性大，仍需持續觀察。

中央氣象署同時發布強風特報，16日上午至17日晚上，新北市、桃園市、新竹市縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣將有平均風6級以上或陣風8級以上強風，民眾外出需特別注意安全。

