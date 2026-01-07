關說門裡的困局 人情下的法治迷思

近期某參選人捲入關說案鬧得沸沸揚揚，這不僅是單一政治人物的操守爭議，更戳中了台灣社會長期存在的文化痛點。在「情理法」的傳統思維與選舉文化的現實邏輯交織下，這起看似偶然的關說事件，實則是台灣獨特社會生態的必然產物，暴露了人情包袱與法治精神之間的長期拉扯。

台灣社會向來重視人情往來，「有關係就沒關係」的俗語流傳久遠，關說文化更早已滲透到生老病死、求學就業的各個層面。從鄉民意代表幫忙協調交通違規，到「立委」介入公部門人事安排，這種「託人關說」被許多人視為「人之常情」，甚至成為民意代表兌現選舉承諾、鞏固選民關係的「服務項目」。

但這種「人情優先」的文化，早已與現代法治精神背道而馳。漢翔航空招募簡章明確標註「托人關說者恕不錄取」，這是現代組織運作的基本規則，卻在「關說文化」面前淪為具文。更值得玩味的是背後的利益鏈條，恰是台灣政治文化中「權利交換」的經典劇本。正如學者所指出，台灣的關說表面是人情請托，實則是動搖法治根基的權錢循環。

本次關說事件的發展看似荒謬，卻精准拿捏了台灣社會的文化心理——許多人仍將不涉及直接金錢交易的關說視為「朋友幫忙」，甚至讚許其「肝胆相照」。當年王金平關說柯建銘案，民間便有不少人認為是「關心」而非關說，堅持反對關說的馬英九反而被指「不講情面」，這正是關說文化難以根除的社會基礎。

台灣的關說文化，早已不是單純的人情往來，而是演變成權力濫用與利益輸送的溫床。當民意代表將公職權力視為兌現人情債的工具，當企業透過政治獻金購買特權，當法治規則在人情面前一再退讓，最終傷害的是普通民眾的公平權益與社會的整體信任。關說門事件再次提醒台灣社會：「情理法」的排序若長期倒置，「人情」終將淪為「私利」的遮羞布，「關切」也會變成「關說」的偽裝。唯有打破人情包袱的束縛，讓法治真正成為社會運作的最高準則，才能終結這種反覆上演的政治醜聞，讓台灣擺脫「關說文化」的困局。