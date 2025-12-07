關貿網路攜手報關物流業 於EZWay推出進口預先委任LINE通知服務

關貿網路與報關業者、物流業者再次合作，於EZWay LINE官方帳號推出「進口預先委任」LINE通知服務。該項服務有三大好處：不漏接通知、防詐更安全、清關更快速。（見圖，關貿網路提供）

為讓民眾更輕鬆完成跨境包裹清關，EZWay持續推出便利服務，除了在APP中可快速完成進口貨物預先委任、線上繳納關稅外，也已導入「跨境物流隱碼」技術，保護包裹運送過程中可能曝光的個人資料，強化跨境購物環境的資安防護。

此次新推出的「進口預先委任」LINE通知服務三大好處：一、不漏接通知，不用等簡訊、不怕漏看email，不加好友也能收到官方通知。二、防詐更安全，所有通知均由EZWay官方LINE發送，來源清楚可靠，不易誤觸假冒報關連結。三、清關更快速，收到通知即可立即委任，減少因錯過訊息而延誤包裹通關。

關貿網路表示，以往不少民眾因誤判簡訊為詐騙或未及時查看，導致最前端的「預先委任」流程延誤。透過LINE通知，用戶只要打開日常最常使用的LINE，就能即時收到報關業者或物流業者推播的委任提醒，更快完成進口貨物的委任確認，讓後續由報關業者進行的清關程序能順利銜接。

此次推出LINE通知，讓EZWay的「安全、即時、便民」服務更貼近民眾日常使用。未來關貿網路也將在進口流程各節點持續提供更多通知與提醒，打造安全便捷的一站式跨境購物體驗。