關進去是阿北出來變阿公！柯文哲理髮拍短片 談看守所理髮是「寵物美容院」

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨前主席柯文哲先前遭羈押禁見約一年時間，柯文哲IG今（7）日上傳一部影片，進行男仕理髮，柯文哲在理髮時不忘自嘲，自己以前被關進去的時候是阿北，出來變阿公了。而剪完頭髮後，幕僚也問是否有比看守所剪得好？柯文哲說，「那品質差太多了，那是寵物美容院。」

柯文哲IG發布短片。（圖／翻攝柯文哲IG）

柯文哲IG今天公布最新約兩分鐘短片，民眾黨發言人吳怡萱帶柯文哲前往萬華區的傳統男仕理髮剪頭髮，柯文哲說，他今年只理兩次髮，到現在第三次。柯文哲還說，有個笑話，「以前被關進去的時候是阿北，出來變阿公了」。

在過程中，柯文哲也問吳怡萱什麼時候生小孩？吳怡萱說兩週後，柯文哲說，「生一個小孩要加薪，不然怎麼辦，養一個小孩很貴」，吳怡萱說自己聽到重點，明天開始民眾黨要越來越多人入黨了。

剪完後，幕僚問柯，覺得有比看守所剪得好嗎？柯文哲直言，「那品質差太多了，那是寵物美容院！」



