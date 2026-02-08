關鍵不在賴清德！王鴻薇揭「換妃雜音內幕」 綠營這人或成謝龍介最大幫手

面對即將到來的九合一大選，民進黨雖將台南視為重點戰區，但經歷過「憲妃大戰」後至今未見整合跡象，不僅立委陳亭妃與挺憲派尚未和解，連地方也時不時傳出「換妃」聲浪；國民黨立委王鴻薇指出，台南基層換妃雜音不斷，關鍵不在總統賴清德，而是陳亭妃與林俊憲過往累積的恩怨。

王鴻薇在《新聞大白話》節目中指出，台南初選已經結束好一段時間，至今仍會聽到「換妃」的說法，顯見陳亭妃、林俊憲兩人恩怨實在太久，而面對承諾只做4年的國民黨立委謝龍介，挺憲派人馬理所當然會覺得，如果謝龍介當選，林俊憲4年後就有機會。

「很多時候會產生抬轎不想讓坐轎的人下來的局面」，王鴻薇進一步表示，林俊憲、陳亭妃長期以來的恩怨沒有好好化解，才導致綠營尚未整合，尤其是邱莉莉的切結書當中要求她（陳亭妃）不能介入議長選舉，顯然就是擔心陳亭妃會過度介入議會。王鴻薇也直言，綠營內部風波不斷，陳亭妃還在頻頻針對謝龍介，真的沒有太大的意義。

