關鍵事證曝光？毛嘉慶遭控騷擾「小草女神」 宣布退出民眾黨初選

媒體人毛嘉慶宣布退出民眾黨中壢議員初選。（翻攝自毛嘉慶臉書）

媒體人毛嘉慶去年12月加入民眾黨，並投入桃園中壢議員黨內初選，不料近日卻傳出涉嫌對黨內女黨工言語騷擾，中評會也暫停該選區的初選民意調查。對此，毛嘉慶於臉書發文宣布退出初選，並表示原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，但這個氛圍已不復存在。

媒體人毛嘉慶日前遭爆料，入黨前曾對黨內一名女黨工有越界言詞，引起黨內外高度關注。被外界封為「小草女神」、現任民眾黨台中市黨部發言人的劉芩妤近日也打破沉默，證實自己為被害人，同時強調，真正保護受害者的，應是尊重當事人的意願與隱私，而非試圖將他人的傷痛轉化為自己的力量。

廣告 廣告

對此，民眾黨中央評議委員會今（3日）發表正式聲明，稱由於收到事件當事人提供的「關鍵新事證」，認為此案茲事體大，且有進一步深入調查的必要，為維護黨紀、社會聲譽並確保初選的公平性，決議要求選舉決策委員會即刻暫停該選區的初選民意調查。

毛嘉慶稍早則在臉書發文感嘆「曾參殺人，何況小毛」，並表示「做人處事，讓任何人感受到不舒服，就是不對，若直接跟我說，我會誠摯道歉」，但他澄清，自己從沒說過「開房間」等逾矩的言詞，而中評會所謂的新事證內容也並不知道，無從解釋。

最後，毛嘉慶宣布「退出中壢區議員初選」，他認為，自己原本加入民眾黨是希望能盡一己之力，但這個氛圍已經不存在了。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





更多《鏡新聞》報導

洪秀柱前子弟兵毛嘉慶 剛入民眾黨滿月遭檢舉性騷女神級黨工

洪秀柱前子弟兵才入民眾黨！ 毛嘉慶遭檢舉性騷「女神級黨工」

新黨聲援李貞秀「為中配權益發聲」 前中配村長促停止政治操作