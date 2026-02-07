關鍵今日／江南案美聽證會滿41年 定調1事衝擊蔣氏政權

政治中心／綜合報導

旅美作家江南（本名劉宜良）遭刺殺身亡震撼國際，其後續影響更在1985年2月7日登上美國國會殿堂，使江南案成為台灣威權時期最具指標性的政治醜聞之一，更是撼動國民黨政權根基的關鍵轉折點。美眾議院正式將這起刑事案件定調為「政治謀殺」，其所引發的驚濤駭浪，迫使當時的蔣經國政府做出重大政治妥協，間接催化了台灣日後的解嚴與民主化進程。

敏感著作引發情治系統關注 江南遭列監控對象

江南長期旅居美國，曾出版《蔣經國傳》、《蔣氏王朝》等書籍，內容涉及國民黨高層權力運作與內幕，被當時仍處戒嚴體制下的台灣政府視為高度敏感。據了解，國防部情報系統長期監控海外異議人士，江南亦被列為重點對象。

竹聯幫槍手落網 情治系統角色浮上檯面

1984年10月15日，江南在美國加州舊金山灣區達利市（Daly City）自宅車庫內，遭兩名華裔男子近距離開槍射殺，當場死亡。美國警方與聯邦調查局（FBI）隨即介入調查，案件很快指向並非單純的黑幫仇殺。隨著調查深入，行凶者身分曝光，主嫌為台灣竹聯幫重要人物陳啟禮，並有吳敦、李士雄等人涉案。多名涉案者供稱，行動係受台灣國防部情報局指示執行，震撼外界。矛頭最終指向時任國防部情報局局長汪希苓，被認定為下令策劃者。

美國國會召開聽證會 定調政治暗殺

由於刺殺行動發生在美國本土，嚴重侵犯美國司法與國家主權，引發美方高度不滿。1985年2月7日，美國國會針對江南案召開聽證會，邀請司法部與FBI官員作證，質疑外國政府是否在美國進行政治暗殺行為，並警告此舉恐構成「國家恐怖主義」。聽證會後，美國對台灣政府施加強大外交壓力，要求徹查真相並追究高層責任，否則恐影響台美之間的軍售、情報合作與整體關係。面對國際譴責，台灣政府不得不啟動內部調查。

汪希苓判無期徒刑 江南案衝擊政權正當性

隨後，汪希苓遭判處無期徒刑，多名情治人員受到懲處；涉案黑幫成員回台受審，但外界普遍質疑基層人員「替高層背鍋」。儘管如此，江南案已對當時政權造成難以挽回的衝擊。學者指出，江南案不僅重創台灣國際形象，也揭露威權體制下情治系統與黑幫勾連的黑暗面，被視為促成後續情治改革與1987年解嚴的重要歷史背景之一，至今仍是台灣轉型正義討論中無法迴避的關鍵案件。

