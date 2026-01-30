關鍵今日／一生獻給台灣獨立！王育德遭迫害流亡…終生未能返鄉

政治中心／周希雯報導

回顧台灣歷史上的今天，1924年1 月30 日的台南誕生1名男嬰，正是未來將影響半世紀的「台獨先驅」，也是首位台語博士和台語語言學家王育德。他的一生充滿挑戰與動盪，在胞兄因228事件遇害後逃亡日本，但他即便遠離故土、仍持續為台灣民主自由奮鬥，直到1985年心肌梗塞病逝日本，然而因被國民黨列為黑名單，終其一生未能再回到最愛的故鄉。

赴日求學遭戰火中斷！王育德返台任教「推廣台語」

王育德出生於日治時期台南市本町（今民權路一帶）頗為富裕的家庭，從小除了接受日式教育、也會用台語學習漢文，曾以近乎滿分的成績考上中學；提早畢業後也循當時一般富家子弟的腳步，遠赴日本就讀東京帝國大學文學部，卻因二次世界大戰爆發被迫中斷學業。由於王育德擁有詩詞、語言研究方面的才華，戰後國民黨政權初期，他曾受邀到台南一中任教，還自行以台語撰寫劇本演出，積極推廣台語話劇。

胞兄二二八遭迫害！王育德遭國民黨追捕「逃到日本」

王育德原先平淡的人生，在二二八事件後出現劇烈改變。他的哥哥王育霖，曾是日本時代台籍第一位檢察官，某天被便衣人員帶走後就失蹤，事後才得知遭關押殺害。原先國民黨也要追殺王育德，王育德早一步得知消息展開逃亡生涯，先是跑到香港停留3週，1949年再搭乘走私船偷渡進入日本，並以蔡仁德之名取得外國人身分證，並重回東京大學完成被中斷的學位。

哥哥王育霖（右）失蹤後，王育德（右左）也逃到日本。（圖／翻攝「王育德紀念館」官網）

流亡日本仍心繫台灣！王育德成首個台語博士

在流亡日本的歲月裡，王育德依舊心繫台灣，竭力投身於臺灣文學相關研究。他為了自費出版《台灣語常用語彙》不惜賣掉房子，後來也出版多部臺語研究相關書籍；為了從事臺灣獨立運動，1960年在東京創辦「台灣青年社」與《台灣青年》雜誌，作為運動的據點及發聲基地。王育德1969年創下全台第一成就，以台語研究獲得東京大學文學博士學位，成為首位台語博士，之後也升任明治大學商學部助理教授、兼任東京外國語大學講師。

王育德自費出版《台灣語常用語彙》、創立《台灣青年》雜誌。（圖／翻攝「王育德紀念館」官網）

為臺籍日本兵補償奔走17年！成功爭取每人200萬日圓

除了推廣台語文化，王育德1975年開始奔波解決「臺籍日本兵補償問題」。當年約有21萬台人隨日軍遠赴戰場，戰後卻因國籍變更無法獲得補償，他與好友創立思考會、展開長達17年的奮鬥，多次透過街頭連署、市民集會、遊行等方式發聲。雖然1985年二審宣判敗訴，但審判長罕見做出「特別附言」，表示「應該由國家來謀求救濟措施」，讓日本輿論再度沸騰，2年後法案通關，確定每位臺籍日本兵戰死傷者可獲得200萬日圓的弔慰金，王育德憑藉努力讓日本政府付出總額592億日圓的國家預算，來補償臺灣人。

王育德晚年為臺籍日本兵補償問題奔波。（圖／翻攝「王育德紀念館」官網）

為台灣燃燒殆盡！王育德終生未能回故鄉

由於長期為台籍日本兵補償事務奔波操勞，王育德最終於1985 年9月9日因心肌梗塞辭世，享年 61 歲；甚至在過世前一天，仍在奔走於相關訴訟工作；一生致力於台灣獨立運動的他，也因被國民黨列入黑名單，至死都未能重返故鄉，也來不及看見台灣民主開花結果。

王育德（後左）與妻子及2名女兒。（圖／翻攝「國立台灣文學館」官網）

王育德的生命雖止步於異鄉，世人並未忘記他對台灣的付出，他的文稿、手稿、研究筆記與個人物品後來被整理與展出，也促成 2018 年台南成立「王育德紀念館」，紀念他對臺灣文化及民主發展的貢獻。另外。2024年在百年冥誕之際，王育德在流亡日本長達75年後，終於與夫人王雪梅、女兒王曙薫的骨灰一同返回台灣，安葬於台南法華寺，使其靈魂得以歸鄉。

台南2018 年成立「王育德紀念館」，紀念這位台獨先驅。（圖／翻攝「王育德紀念館」官網）

