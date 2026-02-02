關鍵今日／緬懷「五龍一鳳」李源棧！美對台「身份認同」轉捩點

政治中心／楊佩怡報導

回顧歷史上的今日，2月2日在台灣近代史上具有雙重意涵。對內，是民主先驅李源棧醫師開啟本土參政的起點；對外，則是美國藉由法案釐清台美關係，打破兩岸模糊地帶的關鍵時刻。這一天，見證了台灣在追求民主與國際尊嚴上的雙重進展。





李源棧醫師（右2）在戒嚴時代，以「無黨無派」的精神問政，被後世尊稱為省議會的「五虎將」之一。（圖／翻攝自高雄市歷史博物館）





戰後民主先驅：李源棧醫師誕生 116 週年

回顧1910年的2月2日，台灣民主前輩李源棧誕生於台南，他不僅是日治時期的優秀醫學人才，更在戰後投身政治，成為著名的「五龍一鳳」成員之一，與李萬居、郭國柱、郭雨新、許世賢、吳三連等民主志士齊名。李源棧醫師在 1951 年踏入政壇，於高雄市議員及省議員任內，以無黨籍身分勇於挑戰威權，批評時政。他曾參與雷震推動的「中國民主黨」組黨運動，雖最終因雷震案受挫，但他對民主的堅持與「大砲議員」的風範，至今仍深植人心。

★「五龍一鳳」為何？起源是 1950 年代台灣省議會中，六位勇於挑戰威權、為民喉舌的黨外（在野派）省議員的合稱。在當時戒嚴的政治氣氛下，他們以犀利的問政風格聞名，被視為台灣民主運動的先驅。

李源棧—高雄市醫師議員，以醫者仁心投身政治，問政專業。 郭國基—台北市綽號「郭大砲」，問政極為強悍，敢於直接挑戰當局。 吳三連—台南縣曾任台北市長，也是《自立晚報》的重要推手，政經影響力大。 李萬居—雲林縣創辦《公論報》，堅持言論自由，是黨外運動的精神領袖之一。 郭雨新—宜蘭縣長期耕耘基層，是後來陳菊等黨外人士的政治啟蒙老師。 許世賢—嘉義縣台灣首位女博士、女省議員及女市長，開創嘉義「許家班」政治傳統。





關鍵今日／緬懷「五龍一鳳」李源棧！美對台定位轉捩點…護照出生地「中國→台灣」

1994年2月2日，美國簽署H.R. 2333法案，強調「台灣就是台灣」，並將旅美台籍人士的護照出生地從中國改回台灣。（圖／翻攝自臉書＠黃春生牧師）





外交法案突破：H.R. 2333 釐清台美關係

在外交層面，1994年2月2日，美國聯邦眾議院通過了由參議員穆考斯基（Frank Murkowski）支持的「1994 與 1995 會計年度國務院授權法案」（H.R. 2333）。該法案包含多項對台重要條款：

★身份認同 ： 要求美國總統應讓旅美台籍人士在美國護照的出生地欄位填寫「台灣」而非「中國」。

★軍售保證 ： 重申《台灣關係法》的法律位階優於 1982 年簽署的《八一七公報》，確保美國對台軍售不應受中國限制。

★官員交流： 要求放寬台灣內閣官員訪美的限制。

此法案的通過，被視為美國國會體現台灣人民主體意識的重大里程碑，在法律層面將台灣與中國視為兩個不同的政治實體，對往後的台美關係發展影響深遠。

從本土民主到國際認同

從李源棧醫師在地方議會的民主奮鬥，到90年代美國國會對台灣身份的法律肯認，歷史上「2月2日」這一天串連起了台灣從「對內爭取自由」到「對外尋求認同」的歷史軌跡。這些前人的貢獻與法律的更迭，共同形塑了今日台灣在國際社會中的獨特地位。

