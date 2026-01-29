關鍵今日／萬年老賊下台！回望民主老兵終結國會分水嶺

政治中心／綜合報導

回顧台灣歷史上的今天，1989年1月29日，這一天是台灣民主運動史上的重要時刻，由民主進步黨發起台灣民主運動史上著名的「國會全面改選、萬年老賊下台」遊行。當時號召了萬名群眾走上台北街頭，兵分三路表達對「萬年國會」制度的強烈憤慨。這場行動的核心訴求非常明確「唯有國會全面改選，台灣才能擁有真正的公義與和平」。





關鍵今日／「萬年老賊下台」寫終結國會分水嶺！鄭麗君等民主老兵為改選絕食抗爭

1989年「萬年老賊下台」遊行，寫下終結國會分水嶺。（圖／翻攝自新台灣和平基金會）

當時的政治環境存在一種「荒謬的怪象」，第一屆中央民意代表自1947年選出後，隨國民黨政府遷台便長達45年不曾改選。這些代表因失去中國領土而無法重選，卻仍頂著「中華民國統治中國」的虛擬門面，在國會中坐領高薪且不需做事，僅需聽從執政黨指令投票。民間因此憤怒地以「萬年老賊」、「老混蛋」甚至「豬仔」等稱呼來諷刺這些無視民意的資深國代與立委。在當年的遊行現場，甚至出現了充滿創意的行動劇，由基層黨員戴上老人的面具與鎖鏈，深刻諷刺被權力枷鎖綑綁的腐朽體制。

從1989年的街頭怒吼，到1990年爆發的野百合學運促成了憲政制度的結構性變革。（圖／翻攝自鄭麗君臉書）

時至今日，站在2026年的時空回望這段歷史，更能體會當年改革的艱辛。從1989年的街頭怒吼，到1990年爆發的野百合學運，這股由民間與學生串聯的壓力，最終促成了憲政制度的結構性變革。其中，時任學生的前文化部長、現任行政院副院長鄭麗君也投身這股浪潮，曾在1991年為了抗議「山中老賊」參與修憲，於台大大門進行絕食抗議，要求立即停止國大臨時會。這段「歷史上的今天」不僅記錄了老國代如何優退走入歷史，更提醒著每一代台灣人：國會的每一張選票、每一次監督，都是如鄭麗君等前輩們在冷風中走上街頭、忍受政治壓力所換來的民主果實。歷史不只是過往，它是我們守護今日自由、防止體制再次僵化的重要借鏡。

原文出處：關鍵今日／「萬年老賊下台」寫終結國會分水嶺！鄭麗君等民主老兵為改選絕食抗爭

