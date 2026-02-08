關鍵今日／遺書遭扣40年！台獨革命「泰源事件」5烈士叛亂罪大平反
1970年農曆大年初三，台東泰源感訓監獄後方的橘子園槍聲乍響，一場被威權政權定義為「暴動越獄」的行動就此寫入台灣歷史。六名政治犯在高牆與槍口之間，選擇以生命對抗國家暴力，企圖讓世界看見「台灣仍有政治犯」的真相、喊出台灣人對於民主自由的渴望，這場失敗的獄中起義，最終換來五人伏法，卻也在半世紀後，被重新定義為台灣民主化進程中，一段無法抹去的抵抗起點，《民視新聞網》帶你回顧台灣史上的關鍵今日，那時江炳興寫下〈台灣獨立宣言書〉更深刻留在每個台灣人心中。
1960年代的台灣，在國民黨威權統治下，台東泰源感訓監獄關押著大批因台獨思想入獄的政治犯。（圖／民視資料照）
獄火燃起：高牆內的台獨革命夢
在1960年代的台灣，台東泰源感訓監獄是一處幽閉的政治犯收容所，關押著許多因涉及台獨案入獄的「思想犯」，儘管身陷囹圄，追求台灣獨立的火種並未熄滅，以鄭金河與江炳興為首的六名政治犯，深感國民黨威權統治下，台灣如同一座巨大監獄，認為與其坐以待斃，不如主動出擊，遂利用身為「外役犯」可自由進出獄區工作的機會，在勞動中秘密串聯，籌謀一場驚天動地的監獄革命。
江炳興草擬台灣獨立宣言書，並計劃透過廣播放送。（圖／民視資料照）
豪情密謀：奪槍與向國際發聲的藍圖
這群革命者的計畫不僅僅是逃離監獄，而是企圖發動武裝起義，根據規劃，他們打算先搶奪衛兵槍支，並以此號召同為台灣籍的士兵響應革命。在控制警衛連後，計畫釋放所有政治犯，並奪取軍用車輛直衝台東市中心。他們的最終目標是佔領廣播電台，對全台灣及國際社會公開宣讀《台灣獨立宣言》，以此拆穿蔣介石政府宣稱「台灣沒有政治犯」的謊言，喚起國際社會對台灣前途的關注。
事後政府動員超過兩萬名兵警封山搜捕，六人相繼落網，軍法審判在政治干預下走向極刑。（圖／民視資料照）
橘園突擊：二八起義與挫敗的瞬間
然而原定動身日2月1日當天因鄭正成畏懼未動手，加上鄭、江兩人在河邊未遇衛兵，且警衛連官兵眾多，首波行動被迫暫停；1970年2月8日（大年初三），趁著監獄警備因春節人力單薄，再次展開行動，鄭金河等五人在監獄後方的橘子園埋伏，準備伏擊換哨的衛兵，但關鍵時刻原定的內應並未現身，原參與者鄭正成也因恐懼在最後一刻退出，當衛兵班長龍潤年經過時，鄭金河等人奮不顧身發動攻擊奪槍，現場爆發激烈衝突。無奈後援衛兵迅速趕抵，計畫因寡不敵眾在槍聲中宣告失敗，五名革命者見局勢已不可挽回，只能被迫轉身逃入中央山脈的深山之中。
1970年5月30日，五人拒打麻醉、就義高喊「台灣獨立萬歲」，用生命留下對未來世代的叩問。（圖／民視資料照）
鐵腕追擊：兩萬兵力封山與蔣介石的批示
事件發生後，蔣介石政府極為震怒，下令出動超過兩萬名士兵、數千名警察與山胞進行地毯式搜索，並發出高額賞金。在11天內逃亡的六人相繼在花蓮與台東山區被捕，在後續的軍法審判中，檔案揭露了殘酷的一幕：蔣介石在審閱判決報告時，親筆批示「應照法重處」，原本初審的部分判決可能留有一線生機，但在層層政治意志的干預下，最終除了鄭正成免於死刑外，其餘五人均被判處死刑，1970年5月30日，鄭金河、江炳興、詹天增、謝東榮、陳良五人壯烈走向刑場，他們拒絕打麻醉，就義前高喊：「台灣獨立萬歲！」，並與活下來的鄭正成交代：「台灣如果沒有獨立，是我們這一代人的恥辱。」。
這場曾被定調為暴動越獄的獄中起義，最終在轉型正義中被正名為抵抗行動。（圖／民視資料照）
遺書重生：從「暴動逃犯」到「抵抗英雄」
他們留給家屬的遺書，曾被官方扣留超過40年，直到 2011年才重回親人手中，同時當初江炳興以「台灣獨立革命軍軍部」為名，所寫下〈台灣獨立宣言書〉當中喊出：「台灣是屬於所有台灣人的台灣，我們決心不再受壓迫，我們決心不再被奴隸，我們決心不再使它重演被出賣的歷史醜運，這是台灣所有居民的願望，很顯然的，這島上乃是愛好和平與自由的人，停留的地方，亦是人們相率遷徙來此的原因，台灣在殘暴，貪污，無能的情形下，已經獨立二十多年，使我們充滿信心，只要我們具有建國的決心，則建國必成，只要我們具有保衛國家的決心，則國家必永久長存。」，深深迴盪每個台灣人心中，與現今歷史相互映照，成為引領前行的一道光。
而隨著台灣轉型正義的推動，2021年促轉會正式宣布平反泰源五烈士，認定他們是在威權體制先行破壞憲政秩序下，行使憲法賦予的「抵抗權」，這場曾被塵封的獄中革命，終於從官方口中的「暴徒越獄」，正名為台灣民主化進程中一段悲壯的起義史。
