關鍵今日／馬英九48年前當「哈佛抓耙仔」 聽命威權做「這事」
政治中心／綜合報導
1978年1月28日，美國波士頓發生了一場震撼海外留學生圈的政治抗爭事件。當日，大批台灣留學生不畏寒冬集結，針對國民黨在台灣桃園縣長選舉（中壢事件）中涉嫌作票的舞弊行為發出怒吼。然而，在這場追求民主與公正的運動背後，卻隱藏著國民黨海外監控網的陰影。時任哈佛大學博士生的馬英九，遭指控以「職業學生」身分深入校園，負責監控及回報留學生動態，被當時的海外異議人士視為威權體制的「抓耙仔」。
波士頓風雪中的怒火：抗議中壢事件作票
事件起因為1977年爆發的「中壢事件」，當時國民黨在桃園縣長選舉中被指控透過作票手段，試圖阻止黨外人士許信良當選，引發群眾包圍中壢分局。這股對威權體制的不滿迅速延燒至海外。1978年1月28日，波士頓地區的台灣留學生與支持台灣民主化的人士發起示威遊行。抗議者高舉標語，強烈譴責國民黨政權操控選舉、踐踏民意，要求落實真正的民主選舉。這場遊行被視為海外台灣人對國民黨威權統治覺醒的重要歷史節點。
1977年國民黨在桃園縣長選舉中，被指控透過作票手段試圖阻止黨外人士許信良當選，後續造成警民衝突。（圖／民視新聞資料照）
國民黨重點栽培：「職業學生」滲透校園
據解密資料與當時留學生的口述歷史指出，國民黨為控制海外思想，透過海工會等組織在美國各大學佈建「職業學生」。這些學生領有黨部津貼（中山獎學金等），表面上是單純的留學生，實則肩負政治任務。當時在哈佛大學攻讀法學博士的馬英九，被指為當時國民黨在美東地區的重點栽培對象。他當時擔任國民黨外圍刊物主編，該刊物被認為是國民黨在海外進行文宣戰、打擊台獨與民主運動思想的重要陣地。新台灣和平基金會指出，在抗議前1天，負責策劃波士頓遊行活動的陳重信博士，事前收到電話提醒，活動當日會有國民黨人士前來拍照並打小報告回報，因此陳重信博士在遊行前夕提醒所有參與者，記得戴上面具來掩飾身分，以免遭國民黨秋後算帳。沒想到活動當天，負責現場秩序維護的台灣同鄉發現，知名「愛國學生」馬英九拿著相機在威群眾當中拍照，直到有人前去制止才轉身離開。
有學生因被警方開槍，導致衝突規模擴大。（圖／民視新聞資料照）
中壢事件讓國民黨打算逮捕反對人士。（圖／民視新聞資料照）
監控與回報：被貼上「抓耙仔」標籤
原來，馬英九當時的任務不僅止於編輯刊物。新台灣和平基金會指出，當年的馬英九，在父親馬鶴凌的黨國特權庇蔭下，取得國民黨中山獎學金前往哈佛大學深造，成為國民黨重點栽培的職業學生，負責監控美東地區台灣留學生及異議人士活動資訊，寫報告定期回報黨中央及情治單位。
海外學生發現馬英九利用其父馬鶴凌特權拿國民黨獎學金赴美讀書，還當起職業學生替黨監控異議人士。（圖／民視新聞資料照）
這些「小報告」在當時的白色恐怖氛圍下具有極大的殺傷力。許多留學生因此名列「黑名單」，導致返台後遭到約談、無法回國，甚至影響其在台灣家人的安危。正因如此，馬英九在當時的海外留學生圈中，被冠上了「抓耙仔」（告密者）的稱號，這段經歷也成為他日後步入政壇時，屢次被對手質疑的誠信與道德污點。
馬英九至今仍否認相關指控。（圖／民視新聞資料照）
馬英九至今仍否認 強調當年自己是「愛國學生」
儘管馬英九方面多年來對此類指控均予以否認，強調自己當年是「愛國學生」而非特務，但隨著台灣政治檔案的逐步解密，1978年波士頓那場抗爭下的監控疑雲，仍是台灣民主化歷程中無法被遺忘的一頁。
中壢事件在台灣、海外皆引發大量民眾不滿。（圖／民視新聞資料照）
原文出處：關鍵今日／馬英九48年前遭控「國民黨職業學生」 當「哈佛抓耙仔」聽命威權政府
