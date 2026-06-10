關鍵今日／齊柏林勘景墜機3人亡！直升機這數據詭異暴跌

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社會中心／綜合報導

2017年的今天，台灣失去了一位重要的紀錄者，就是《看見台灣》的導演齊柏林。他因空中拍攝任務意外墜機，在花蓮不幸離世，同行的助手與機師也一同罹難，令人震驚與惋惜。長年透過高空視角凝視台灣土地的他，用生命記錄這座島嶼的樣貌，齊柏林用20多年的時間，累積超過1600小時的飛行時數，留下約30萬張空拍影像，既呈現壯麗山海，也直視環境開發下的傷痕與變遷。紀錄片《看見台灣》曾深深觸動社會，讓更多人重新理解土地與環境保護的重要性。雖然齊柏林已經離開，但他所留下的影像與理念並未消失，透過基金會與持續投入環境關懷的人們，這份守護台灣的精神仍在延續。

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回顧事故經過，2017年6月10日，齊柏林與助理陳冠齊、機師張志光搭乘凌天航空B-31118直升機執行空拍任務，為《看見台灣2》進行勘景。原定航線為玉里-瑞穗-豐濱至成功一帶，上午10點45分自花蓮起飛。然而飛行約一個多小時後，於11點54分左右在花蓮縣豐濱鄉長虹橋附近失事墜毀並起火燃燒，機上三人全數罹難。

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2017年6月10日，齊柏林與助理陳冠齊、機師張志光搭乘凌天航空B-31118直升機執行空拍任務，為《看見台灣2》進行勘景，不幸發生意外。（圖／台灣阿布電影提供）





花蓮縣消防局指出，事故發生後於11點56分接獲首次通報，一名民眾報案稱目擊飛機冒黑煙並聽見爆炸聲。約12點15分，抵達現場的民眾回報已發現殘骸與遺體，機體受損嚴重，僅機翼相對完整。消防單位隨即出動6輛消防車、救護車及11名警消趕赴現場，並於12點21分抵達後展開滅火與搜救行動，10分鐘內即發現3名罹難者，其中1人被拋出機外，另外2人位於機艙左右兩側。

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齊柏林助理陳冠齊。（圖／翻攝自「台灣阿布電影」臉書）





港口派出所副所長林正洋表示，現場殘骸散落範圍約10公尺，因遺體嚴重燒毀，難以立即辨識身分，後續報請檢察官相驗。據目擊民眾描述，事發地200公尺外即可看見飛機冒黑煙並疑似漏油，飛機疑似要迫降在附近的一處沙洲，但最終墜毀於山區果園並伴隨爆炸。

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港口派出所副所長林正洋表示，現場殘骸散落範圍約10公尺，因遺體嚴重燒毀，難以立即辨識身分。（圖／民視新聞）









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齊柏林與助理及機師所搭乘的直升機，於11點54分左右在花蓮縣豐濱鄉長虹橋附近失事墜毀。（圖／民視新聞）





後續調查方面，2017年7月飛安會展開事故調查，指出該機型未配備黑盒子，相關發動機拆解後送往美國原廠檢驗。2018年10月31日公布最終報告，由於缺乏完整飛行與引擎數據，加上現場高溫燃燒與殘骸損毀，調查主要依據訪談、維修紀錄、現場勘驗、殘骸分析與模擬推估等方式進行。

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導演齊柏林因空中拍攝任務意外墜機，在花蓮不幸離世。（圖／翻攝自「台灣阿布電影」臉書）





根據阿布電影公司安裝於直升機上的機載攝影系統所記錄的影像資料，共拍攝到72段影片，總時長約46分2.81秒。其中最後一段關鍵影像長度為2分17秒，當時飛行高度約在1,200呎至1,400呎之間，隨後高度開始持續下降。調查指出，直升機主旋翼的低轉速警示燈曾亮起，旋翼轉速由原本約97%下降至52%至37%之間，並伴隨異常抖動情形。然而，轉速異常進入低轉速的確切原因仍無法確認。另在11時54分15秒至11時54分27秒期間，直升機僅12秒內高度由海拔850呎急降至580呎，距離地面僅約285呎，不到100公尺，下降速率明顯高於正常標準。最終因高度過低，疑似未及時改正而導致墜毀。



相關單位研判，本次事故為多重因素交互影響所致，包括正駕駛張志光血液中檢出抗組織胺成分、飛行時數偏高、直升機長時間震動、低空山區飛行環境，以及夏季高溫等條件，可能使飛行員處於疲勞或生理、心理反應能力下降的狀態。調查單位也對凌天航空及民航局提出共18項改善建議，內容包含參照國內外既定規範，建立藥物使用指南等等，以提升整體飛航安全。

原文出處：關鍵今日／齊柏林《看見台灣2》勘景墜機3人殞命！直升機「這數據」詭異暴跌

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