關鍵今日／1896台灣成日本殖民地！「馬關條約」改寫命運？

回顧歷史上的今日，1896年2月3日是一個極具象徵意義的日子。在《馬關條約》簽署後的隔年，台灣總督府於今日正式通知各國駐台領事館，宣告台灣正式被納入日本版圖，成為其「第一個殖民地」。這項歷史性的宣告，不僅標誌著主權的移交，更深遠地改變了這座島嶼的社會與經濟結構。





關鍵今日／1896年「1宣告」台灣成日本首個殖民地！馬關條約改寫島嶼命運？

1895年《馬關條約》生效，日本開始在台灣實施殖民統治，各國商人須遵守新法律。（圖／翻攝自台灣回憶探險團官網）



甲午戰爭後簽訂《馬關條約》 台灣與澎湖正式納入日本版圖

這場變革必須從1894年的甲午戰爭談起，當時大清帝國戰敗後，隔年與日本簽訂《馬關條約》，被迫將台灣與澎湖列島割讓給日本。隨著條約生效，日本隨即在國際間展開外交運作，透過與西班牙等國交換版圖境界文件，尋求國際對其領有新殖民地的承認與支持。根據當時發布的宣告，所有與日本簽訂通商條約的各國人民，雖然仍可居住並往來於通商口岸，但必須開始嚴格遵守日本在台灣施行的法律。

畫家筆下的馬關條約簽約圖。（圖／翻攝自台灣回憶探險團官網）







日本指定六大港口為「特別開港場」，允許清國帆船合法進出，維持台灣初期貿易秩序。（圖／翻攝自 Youtube頻道《台灣演義》）



《馬關條約》下台灣開放多個港口 維持與清帝國貿易關係

在經貿層面上，《馬關條約》帶來的影響尤為顯著。為了維持台灣與清帝國的貿易關係，日本政府特別指定了舊港、後龍、梧棲、鹿港、東石及馬公等港口作為「特別開港場」，並核准清國的帆船（戎克船）合法出入。這種做法在政權交替初期，暫時維繫了台灣人習慣的貿易模式，緩解了劇烈變革下的經濟衝擊。

經濟學者矢內原忠雄（左）曾在《帝國主義下的台灣》中分析，日本政府投入大量公帑建設台灣基礎設施，確保殖民地長期經濟收益。（圖／翻攝自讀墨官網、國家文化記憶庫）



日本以國家資本模式奠定台灣殖民經濟基礎

然而，最深刻的影響在於殖民經濟模式的建立，著名經濟學者矢內原忠雄曾在《帝國主義下的台灣》一書中分析，當時的日本資本市場尚未發展成熟，無法像歐美列強由民間資本家主導擴張。因此，日本政府採取了「國家資本先行」的策略，投入大量由日本納稅人支出的資金進行島內的基礎建設與企業開發。這種由國家主導的投資模式，旨在透過前期的建設投資，確保往後能從這塊首塊殖民地獲得長期的經濟收益。



