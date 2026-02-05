關鍵今日／1955大陳島撤離全紀錄！台海戰略大轉折

政治中心／綜合報導

回顧歷史上的今日，1955年2月5日前後，在冷戰對峙升溫與台海緊張情勢下，一場影響深遠的大規模撤離行動逐步展開。當時共軍攻佔江山島並持續對大陳島施壓，防衛形勢急遽惡化，美國與中華民國政府密切協商後，由美軍第七艦隊投入支援，撤守計畫由政治討論轉入軍事部署。2月8日起，美國海軍與國軍展開聯合運輸，動員上百艦艇，在短時間內將數萬名軍民轉運至台灣，許多居民僅攜簡單行李離開家園，未料此去成為永別。抵台後，撤離者分散安置於各地新建社區，逐漸形成「大陳義胞」群體，也為台灣社會留下文化與歷史印記。這場撤離不僅象徵外島防線調整與台美軍事合作深化，也成為理解台海戰略轉折的重要歷史節點。

冷戰陰霾壟罩 外島局勢急遽惡化

1950年代初，國共對立的戰線延伸至東南沿海離島，使台海情勢長期處於緊張狀態。1955年初，共軍在浙江外海展開攻勢並奪下關鍵據點江山島，隨後對附近的大陳島持續施加壓力，防衛形勢被普遍認為愈發不利。在冷戰背景下，美方憂慮衝突升級，與中華民國政府展開密集協商，開始評估撤出大陳的可能性。由於島上兼具戰略價值且聚集大量軍民，一旦戰事擴大恐造成重大傷亡，也讓決策節奏迅速加快。





關鍵今日／1955最後大撤退！大陳島數萬軍民跨海來台 台海戰略大轉折

美方指示第七艦隊協助撤離準備，使計畫由政治討論正式轉為軍事部署。翌日，中華民國政府宣布調整防衛配置，確定放棄大陳據點。（圖／民視新聞）









決策進入執行 美第七艦隊參與部署

1955年1月，美國國會通過《台灣決議案》，授權美國總統艾森豪必要時以軍力支援台澎防務。隨著衝突升高，美方於2月初指示第七艦隊協助撤離準備，使計畫由政治討論正式轉為軍事部署。翌日，中華民國政府宣布調整防衛配置，確定放棄大陳據點，為撤離行動鋪路。這項戰略判斷雖有其現實考量，卻意味著數萬居民將離開長久居住之地，社會瀰漫不安與未知。

聯合運輸展開 數萬軍民跨海轉移

撤離任務於2月8日啟動，美軍與國軍協同執行大規模海上運輸。軍艦與運輸船頻繁往返離島與台灣之間，短時間內完成大批轉移，整體動員艦艇逾百艘，撤離人數達數萬，其中多為平民。居民僅攜簡單物品登船，多數人原以為只是暫避戰火，未料就此與故土分離。至2月中旬，多數撤離者已抵達台灣北部港口，這場兼具軍事與人道意義的大型行動告一段落。

抵台後安置 形塑「大陳義胞」社群

來台後，政府先安排臨時收容，隨後將居民分批安置至新建聚落，逐漸形成日後所稱的「大陳新村」。這群被稱為「大陳義胞」的人口，將自身語言、飲食與生活文化帶入台灣社會，留下長遠影響。對當事人而言，遷移既是失落也是重建，在適應新環境的同時，也保留對故鄉的情感與記憶，成為戰後人口遷徙史的重要篇章。





關鍵今日／1955最後大撤退！大陳島數萬軍民跨海來台 台海戰略大轉折

大陳島居民來台後，政府先安排臨時收容，隨後將居民分批安置至新建聚落，逐漸形成日後所稱的「大陳新村」。（圖／民視新聞）





戰略轉折象徵 歷史回響延續至今

大陳撤離不只改寫個人命運，也代表台海防衛布局的重大轉變。外島防線縮減、台美軍事合作深化，使台灣在冷戰格局中的角色更趨明確。這場跨海遷移同時映照國際政治對民間社會的直接影響，凸顯戰略決策背後的人道與歷史重量。事隔70年回顧，這段記憶仍是理解台海局勢與族群流動的重要窗口，見證動盪年代下的抉擇與承擔。













